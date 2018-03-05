Советник президента по интернету Клименко считает, что Россия технически готова к отключению от мирового интернета
5 марта 2018 23:41
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«Но само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция», — сказал советник президента.
Он отметил, что при переходе с одной технологии на другую сбои бывают всегда. Любая система характеризуется не ошибками и сбоями, а реакцией на ошибки и сбои, отметил Клименко. «Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности», — пояснил он.
Уже сейчас «работает российский сегмент сети интернета, который создан по указу президента специально для чиновников». Все госучреждения и чиновники находятся за большим «китайским файерволом», сказал Клименко. »[Это] то, чем всех нас пугают. Но пока все живы», — заключил он.
Россия входит в тройку стран «полного интернет-цикла» вместе с Китаем и США. По словам Клименко, Россия сертифицирована как «лучший в мире эксперт по безопасности».
В октябре прошлого года Минфин дал отрицательный отзыв на законопроект Минкомсвязи, который призван повысить безопасность критической инфраструктуры Рунета при воздействии извне. Причиной отзыва стало отсутствие информации о расходах на его реализацию. Законопроект был разработан по итогам заседания Совета безопасности России в июле 2014 года и так называемых цифровых учений, на которых «проверялась устойчивость Рунета к возможности отключить его извне». Минкомсвязь за 2017 год несколько раз дорабатывала этот проект. Его последняя версия была представлена на общественное обсуждение в августе.
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