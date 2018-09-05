Совбез подготовит план защиты России от санкций
5 сентября 2018 15:31
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В пресс-службе Совбеза отказались от комментариев, отметив, что «периодически аппарат Совета безопасности и эксперты совета обсуждают меры по обеспечению национальных приоритетов в сфере экономики». РБК отправил запросы в перечисленные ведомства и компании.
Среди обсуждаемых инициатив в сфере международного права — включение в договоры России с другими государствами пункта о недопустимости использования норм американского права, говорит источник РБК, а в международные коммерческие соглашения — оговорки о недопустимости обоснования форс-мажоров санкциями США. Это попытка защититься от института вторичных (экстерриториальных) санкций США, которые традиционно применялись в отношении Кубы или Ирана, но с принятием закона CAATSA стали угрожать и российским контрагентам. Например, санкции теперь угрожают любым иностранным покупателям российских вооружений, о чем недавно вновь предупреждал Госдеп.
Также обсуждаются возможность приоритетных закупок не попавших пока под американские санкции технологий и разработки альтернативных международных систем расчетов на основе квантовых технологий.
После июльского саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа американские конгрессмены, недовольные попытками Трампа улучшить взаимодействие с Москвой, инициировали новые законопроекты об усилении антироссийских санкций. В начале августа группа сенаторов представила проект Акта о защите американской безопасности от агрессии Кремля (DASKAA), который спровоцировал падение курса рубля. Один из пунктов законопроекта — угроза блокировки счетов и активов российских госбанков. 23 августа сенатор-республиканец Кори Гарднер и сенатор-демократ Крис Кунс внесли законопроект (S. 3378), наделяющий президента США правом вводить санкции против иностранного государства за кибератаки (в преамбуле документа упоминаются Россия, Китай, Иран и Северная Корея). Всего с начала 2018 года в конгресс США было внесено более десятка законопроектов с новыми санкциями против России, следует из данных GovTrack.
Совбез уже проводил совещание 10 августа, обсуждались «возможные новые недружественные шаги со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений», сообщала пресс-служба Кремля. Это произошло после того, как Госдепартамент США объявил о введении дополнительных ограничений на экспорт в России товаров двойного назначения в связи с применением в Великобритании отравляющего вещества «Новичок».
Ранее свой план по снижению влияния санкций подготовил Минфин, в министерстве также появился специальный департамент по противодействию санкциям. Меры по защите экономики от санкций нужны, заявил 5 сентября глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «В связи с некоторыми рисками, безусловно, нужно принимать шаги, которые бы смягчили эти риски. — сказал Кудрин, отвечая на вопрос РБК. — Правительство подготовило меры, но еще их не озвучило, поэтому я не хотел бы здесь гадать. Правительство системно работает над этим».
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