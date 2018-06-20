Состоялось заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
20 июня 2018 14:49
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На заседании обсудили вопросы, касающиеся межведомственного взаимодействия филиалов УИИ ГУФСИН России по Самарской области и иных субъектов системы профилактики в работе с несовершеннолетними, осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и с осужденными подростками с отсрочкой отбывания наказания до достижения 14-летнего возраста.
Как доложила начальник отделения подразделения по делам несовершеннолетних отдела организации деятельности участковых
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Самарской области Оксана Нерушина, за 5 месяцев текущего года в регионе произошло снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, ранее не совершавшими преступления, на 21,8% (со 101 до 79). На начало июня на учете в подразделениях
по делам несовершеннолетних состояло 66 судимых подростков, 42 из них с условной судимостью. Сотрудниками полиции уделяется особое внимание организации индивидуально-профилактической работы с данной категорией несовершеннолетних.
После постановки подростка на профилактический учет в течение 10 суток информируется комиссия по делам несовершеннолетних и иные органы системы профилактики для организации совместной работы с подростком, выявления причин и условий совершения преступления, оказания необходимой помощи.
Составляются ежеквартальные планы работы, к которой привлекаются сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних,
уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции. Сюда входят первичные беседы руководства с несовершеннолетним, обследование жилищно-бытовых условий, определение интересов и увлечений подростка, установление связей несовершеннолетнего и
характер их влияния на него, организация работы по разобщению отрицательных связей, осуществление регулярных проверок по месту жительства и обучения. Проводится индивидуально-профилактическая работа с подростком с учетом особенностей его личности и характера совершенных правонарушений.
Для коррекции поведения несовершеннолетнего, оказания ему помощи в трудоустройстве и обучении привлекается ГБУ СО «Областной центр помощи семье и детям». О каждом выявленном административном правонарушении или иных противоправных действиях со стороны несовершеннолетнего осужденного сотрудники ПДН направляют информацию в уголовно-исполнительную инспекцию. При систематическом или злостном неисполнении условно осужденным возложенных на него обязанностей в УИИ вносится ходатайство об отмене условного наказания.
Как сообщил начальник федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Самарской области Сергей Киселёв, за истекший период 2018 года по учетам УИИ прошло 102 несовершеннолетних осужденных (АППГ-114).
Начальники всех филиалов входят в состав территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В рамках межведомственного взаимодействия осуществляются совместные проверки с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних, проводятся профилактические беседы с несовершеннолетними осужденными, с целью
профилактики и предотвращения наркотической зависимости ведется совместная работа с реабилитационными центрами и наркологическими диспансерами области.
«В этом году в регионе наблюдается снижение подростковой преступности. Это хорошая тенденция, и ее необходимо сохранить. Продолжать активную совместную работу всех субъектов системы профилактики для эффективной адаптации «трудных» подростков в общество, для предупреждения ими повторных правонарушений, так как эта категория ребят требует особого внимания», - считает врио первого вице-губернатора Александр Нефёдов. сообщает пресс-служба облправительства.
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