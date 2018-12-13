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На заседании также был рассмотрен вопрос о предотвращении оборота фальсифицированной молочной продукции на потребительском рынке региона.
Состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области
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Состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области

13 декабря 2018 16:24
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На заседании также был рассмотрен вопрос о предотвращении оборота фальсифицированной молочной продукции на потребительском рынке региона.
В четверг, 13 декабря 2018 года, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов провёл заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области.

Началось совещание с обсуждения ситуации в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов на территории региона.

По данным прокуратуры Самарской области, за 11 месяцев 2018 года возбуждено 23 уголовных дела по фактам хищения нефтепродуктов из нефтепродуктопроводов, что в 2 раза меньше чем за аналогичный период прошлого года (45 уголовных дела). Большинство уголовных дел возбуждено при выявлении несанкционированных нефтеврезок.

В 2018 году судами области рассмотрено 4 уголовных дела в сфере топливно-энергетического комплекса в отношении 5 лиц, из которых 2 лица осуждены к реальному лишению свободы, 3 – к лишению свободы условно. За 2017 год судами было рассмотрено 7 уголовных дел в отношении 25 лиц, при этом 7 лиц осуждены к реальному лишению свободы, 18 лиц – к лишению свободы условно.

Кроме того, благодаря совместным действиям прокуратуры и ГУ МВД России по Самарской области за последние 2 года в суд для рассмотрения по существу направлены 3 уголовных дела по обвинению работников нефтегазовой компании, способствовавших хищению углеводородного сырья.

С 2017 года органами прокуратуры, ГУ МВД и УФСБ по Самарской области проводятся совместные проверки, и оказывается помощь территориальным правоохранительным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность в сфере ТЭК.

О сокращении незаконных нефтеврезок практически вдвое говорят и данные, предоставленные АО «Транснефть-Приволга». Так, на магистральных нефтепроводах компании, которые проходят по территории 14 городов и районов Самарской области, удалось снизить количество криминальных покушений с 12 в аналогичном периоде прошлого года до 7 в текущем году.

Прокурором области поддержана инициатива АО «Транснефт-Приволга» о создании межведомственной рабочей группы по противодействию преступным посягательствам на магистральные трубопроводы. В её состав включены представители УФСБ, ГУ МВД России по Самарской области и осуществляющих деятельность на территории региона дочерних обществ ПАО «Транснефть»: «Транснефть-Приволга», «Транснефть-Дружба», «Транснефть-Урал» и «Транснефть-Прикамье». До конца года должно состояться первое заседание по проблемным вопросам выявления и пресечения преступных посягательств на нефтепроводы, расследования уголовных дел данной категории.

«Бороться с этой проблемой можно только совместными усилиями – правоохранительных органов, предприятий-транспортёров нефти и нефтепродуктов, контролирующих органов, — подчеркнул А. Нефёдов. — Усилить борьбу с незаконным оборотом нефтепродуктов позволяют изменения в законодательстве, которые ужесточают наказание за торговлю контрафактным автомобильным топливом. Однако очень важно правильно организовать работу на территориях, где проходят нефтепроводы. Незаконные врезки – это не только колоссальный экономический ущерб, но и угроза экологического благополучия».

На заседании также был рассмотрен вопрос о предотвращении оборота фальсифицированной молочной продукции на потребительском рынке региона.

Как известно, молоко и продукция, производимая на его основе, является одним из основных продуктов питания. Поэтому Управлением Роспотребнадзора по Самарской области в постоянном режиме ведется контроль за производством и оборотом молока и молочной продукции. Как рассказала руководитель Управления Светлана Архипова, за 11 месяцев текущего года исследована 1831 проба молока и молочной продукции как местных производителей, так и из других российских регионов. По результатам исследований выявлено снижение удельного веса проб молочной продукции, не соответствующих по показателям фальсификации, с 17,5% в 2015 г. до 7,4% в 2017 г., в истекшем периоде 2018 г. – 3,2%. В 90% случаев фальсифицированная молочная продукция выявлялась среди масла сливочного и сыра.

По всем фактам выявленных нарушений принимались меры, направленные на пресечение противоправных действий. Так, было снято с реализации более 500 кг молочной продукции, не отвечающей обязательным требованиям. Вынесено 45 постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 2,270 млн. руб. Вынесено 17 постановлений о назначении административных наказаний в виде предупреждения, выдано 72 предписания в том числе о прекращении действия деклараций о соответствии, о приостановлении реализации продукции и пр.

Кроме того, среди положительных результатов, достигнутых в текущем году, можно отметить прекращение деятельности на территории области трёх недобросовестных производителей молочной продукции (ООО «Молпромсервис», ООО «Молочная индустрия», ООО «Монолит») и всех предприятий «призраков» (отсутствующих по адресам, заявленным на маркировке выпускаемой молочной продукции), которых в 2015 г. было 5, в 2016 г. — 3, в 2017 г. – 2.

Информация о предприятиях, допускающих систематический выпуск в обращение молочной продукции, не отвечающей обязательным требованиям, и предприятиях «призраках», в том числе выявленных в других субъектах Российской Федерации, размещается на сайте Управления Роспотребнадзора по Самарской области, а также доводится до Главного Управления организации торгов Самарской области.

Особое внимание уделяется бюджетным организациям, которые для организации питания привлекают поставщиков продуктов на основе контрактов.

В соответствии с требованиями федерального законодательства (ФЗ № 294) проверки в отношении учреждений здравоохранения, образования и социальной сферы могут проводиться два и более раза в три года, в тоже время проверки в отношении организаторов питания и поставщиков пищевых продуктов в данные учреждения — не чаще чем раз в 3 года.

Участники заседания поддержали инициативу Главного Управления организации торгов Самарской области о необходимости включения в контракты бюджетных учреждений на поставку продуктов питания обязательного требования о проведении лабораторных исследований качества и безопасности поставляемых продуктов. Также Управлению дано поручение о создании межведомственной комиссии с целью разработки единого подхода (алгоритма) к требованиям технического задания для поставщиков молочной продукции в муниципальные учреждения, передает пресс-служба облправительства.


Фото:  соцсети

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Комментарии



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13 декабря 2018  16:24
На заседании также был рассмотрен вопрос о предотвращении оборота фальсифицированной молочной продукции на потребительском рынке региона.
Состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области
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