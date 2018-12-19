Состоялось заседание Правительства Самарской области

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На заседании присутствовали председатель Самарской Губернской Думы, первый заместитель прокурора Самарской областируководители структурных подразделений Правительства Самарской области, главы муниципальных образований.Решением Правительства Самарской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2019 год сохранён в действующих размерах на уровне второго полугодия 2018 года. Таким образом, размер взноса на капремонт на территории Самарской области остаётся одним из самых низких среди субъектов Приволжского федерального округа.Как подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков, на сегодняшний день собираемость взносов на капремонт общедомового имущества в многоквартирных домах в регионе составляет 86% и постоянно увеличивается.В целях совершенствования процесса предоставления организациям-инвесторам налоговых льгот разработан проект закона о внесении изменений в законы Самарской области «О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет» и «О налоге на имущество организаций на территории Самарской области».В соответствии с изменениями инвесторы, согласовавшие бизнес-планы инвестиционных проектов, как до 1 августа, так и после этой даты смогут подавать документы на получение налоговых льгот.Напомним, что в редакции закона, действующего в настоящее время, льгота предоставляется инвесторам, подавшим документы до 1 августа – начиная с года, следующего за годом, в котором бизнес-план был согласован, а если после 1 августа – со второго года, когда бизнес-план был согласован.После утверждения изменений депутатами Самарской Губернской Думы инвесторы смогут рассчитывать на государственную поддержку вне зависимости от сроков согласования инвестиционных документов.На заседании Правительства рассмотрен проект закона Самарской области «О внесении изменений в статью 13 Закона Самарской области «О жилище». Правки касаются изменения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.Дело в том, что Жилищным кодексом Российской Федерации не предусмотрен перевод очереди с гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилье, на другого члена его семьи. Законопроектом вносятся изменения, предусматривающие сохранение очередности при переводе очереди на члена семьи очередника (например, при переезде очередника в другой муниципалитет), а также уточняется перечень случаев, при которых граждане снимаются с учета в качестве нуждающегося в жилье.Представленный законопроект направлен в Самарскую Губернскую Думу.В целях развития движения наставничества предлагается в законе «О наградах в Самарской области» установить новую награду – Почетный знак Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве». Он будет вручаться наставникам молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, строительства, образования, здравоохранения, культуры и других отраслей трудовой деятельности, безупречно проработавшим на предприятии, в учреждении или в организации не менее 10 лет, за личные заслуги в содействии молодым специалистам в овладении ими профессиональными навыками и умениями, за оказание им эффективной помощи в профессиональном становлении молодых специалистов, а также за работу по воспитанию молодых рабочих и формированию их активной гражданской позицииКроме того, законопроектом предлагается установить ряд нематериальных гарантий для Почетных граждан Самарской области, среди которых беспрепятственный проход в помещения органов власти Самарской области, внесение от своего имени предложений, присутствие в качестве почетного гостя на официальных мероприятиях и др. Также в документе уточняется ряд процедурных моментов при присвоении звания «Почетный гражданин Самарской области», среди них: решение о присвоении звания принимается один раз в год, звание может быть присвоено только одному человеку и др.Правительством Самарской области рассмотрен законопроект об изменениях в Закон Самарской области «О государственной поддержке монопрофильных городских округов Самарской области».В связи с появлением новых инструментов поддержки моногородов, в том числе приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов Самарской области», из закона предлагается исключить положения о комплексных инвестиционных планах развития моногородов (в статьях 6, 7 и 9), а статью 7 дополнить условием предоставления мер государственной поддержки моногородам — наличием утвержденной стратегии социально-экономического развития моногорода и плана мероприятий по ее реализации.Окончательное решение о внесении данных изменений предстоит принять депутатам Самарской Губернской Думы.На заседании Правительства Самарской области получили одобрение следующие вопросы: О внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думы проекта закона Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», О внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думы проекта закона Самарской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Самарской области «О налоге на имущество организаций на территории Самарской области», О внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думы проекта закона Самарской области «Об утверждении заключенных дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Самарской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)».Кроме того, на заседаниибюджетам городских округов Октябрьск, Тольятти и муниципальных районов Камышлинский, Хворостянский, передает пресс-служба облправительства.