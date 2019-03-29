Состоялось внеочередное заседание Правительства Самарской области
29 марта 2019 15:25
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Областным кабинетом министров был рассмотрен вопрос «Об утверждении государственной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года».
Государственная программа подготовлена во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Среди ее целей — обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории Самарской области, признанном таковым до 1 января 2017 года, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, стимулирование развития жилищного строительства.
Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев отметил, что программа планируется к реализации при финансовой поддержке государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в период с 2019 года до 1 сентября 2025 года, в шесть этапов. «За это время предполагается переселить 22 697 граждан из 8 982 жилых помещений общей площадью 363 762,71 кв. метра, — сказал министр, — в том числе 1 527 граждан из 604 жилых помещений общей площадью 20 283,1 кв. метра в рамках иных программ и 21 170 граждан из 8 378 жилых помещений (343 479,61 кв. метра) в рамках бюджетного финансирования Государственной программы».
В рамках Государственной программы вводятся стратегические показатели (индикаторы) в части объема расселяемой площади и количества переселенных граждан по годам в соответствии с региональной составляющей паспорта федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
«Среди приоритетных направлений работы Правительства региона – задача обеспечить нормальным, комфортным жильем граждан, которые в настоящее время живут в аварийных домах. За десять лет в Самарскую область на эти цели привлечено более 6 млрд. рублей средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Это позволило ликвидировать более 350 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда и переселить свыше 20 тыс. человек. К сожалению, проблема остается актуальной, Работу предстоит проделать огромную, темпы расселения значительно ускорить, и об этом говорил в своем Послании наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, — подчеркнул председатель Правительства. — С начала этого года Самарская область участвует в федеральном нацпроекте «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», и сегодня мы принимаем адресную программу, которая предусматривает создание эффективного механизма переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным», передает пресс-служба облправительства.
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