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Состоялось внеочередное заседание Правительства Самарской области

29 марта 2019 15:25
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Был рассмотрен вопрос «Об утверждении государственной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года».
Сегодня, 29 марта 2019 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Александр Нефёдов провел внеочередное заседание Правительства Самарской области.

Областным кабинетом министров был рассмотрен вопрос «Об утверждении государственной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года».

Государственная программа подготовлена во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Среди ее целей — обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории Самарской области, признанном таковым до 1 января 2017 года, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, стимулирование развития жилищного строительства.

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев отметил, что программа планируется к реализации при финансовой поддержке государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в период с 2019 года до 1 сентября 2025 года, в шесть этапов. «За это время предполагается переселить 22 697 граждан из 8 982 жилых помещений общей площадью 363 762,71 кв. метра, — сказал министр, — в том числе 1 527 граждан из 604 жилых помещений общей площадью 20 283,1 кв. метра в рамках иных программ и 21 170 граждан из 8 378 жилых помещений (343 479,61 кв. метра) в рамках бюджетного финансирования Государственной программы».

В рамках Государственной программы вводятся стратегические показатели (индикаторы) в части объема расселяемой площади и количества переселенных граждан по годам в соответствии с региональной составляющей паспорта федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

«Среди приоритетных направлений работы Правительства региона – задача обеспечить нормальным, комфортным жильем граждан, которые в настоящее время живут в аварийных домах. За десять лет в Самарскую область на эти цели привлечено более 6 млрд. рублей средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Это позволило ликвидировать более 350 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда и переселить свыше 20 тыс. человек. К сожалению, проблема остается актуальной, Работу предстоит проделать огромную, темпы расселения значительно ускорить, и об этом говорил в своем Послании наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, — подчеркнул председатель Правительства. — С начала этого года Самарская область участвует в федеральном нацпроекте «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», и сегодня мы принимаем адресную программу, которая предусматривает создание эффективного механизма переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным», передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии



Политика региона
29 марта 2019  15:25
Был рассмотрен вопрос «Об утверждении государственной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года».
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