Состоялось внеочередное заседание Правительства Самарской области
19 сентября 2018 16:23
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На заседании был рассмотрен и одобрен вопрос о внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думы проекта закона Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Законопроект представил врио заместителя председателя Правительства Самарской области – министра управления финансами Самарской области Андрей Прямилов. Он сообщил, что проектом закона предлагается увеличить доходную и расходную части областного бюджета в 2018 году на 876,2 млн. рублей. Рост доходов областного бюджета обусловлен поступлением дополнительных целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета и Пенсионного фонда РФ, прочих безвозмездных поступлений и доходов от возврата государственными учреждениями остатков субсидий прошлых лет, увеличением показателей по налоговым и неналоговым доходам в связи с перерасчетом показателей с учетом фактических поступлений текущего года, а также изменением прогноза поступлений главными администраторами доходов.
Целевые безвозмездные поступления планируется направить:
на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства – 105,6 млн. рублей;
на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния – 15,7 млн. рублей;
на обеспечение жильем отдельных категорий граждан –14,4 млн. рублей;
на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан – 11,1 млн. рублей и др.
При этом, как отметил врио министра, в соответствии с изменениями, внесенными в утвержденный на 2018-2020 годы федеральный бюджет, на 101,4 млн. рублей сокращены безвозмездные поступления, представляемые на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.
Дополнительные доходы областного бюджета и прочие безвозмездные поступления, а также средства за счет перераспределения бюджетных ассигнований планируется направить на реализацию социально-значимых мероприятий в текущем году, в том числе:
513,6 млн. рублей – в целях бесперебойного обеспечения населения тепло-, газо- и водоснабжением и выполнения мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период;
182,8 млн. рублей – на обеспечение достижения целевых показателей по заработной плате работников здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы, определенных указами Президента РФ;
155,7 млн. рублей – на проведение капитального ремонта, оснащение и обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания населения;
95,1 млн. рублей – на строительство жилого корпуса с пищеблоком государственного бюджетного учреждения Самарской области «Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)»;
73 млн. рублей – с учетом безвозмездных поступлений на проектирование и строительство детского сада № 210 «Ладушки» в городском округе Тольятти;
69,2 млн. рублей – субсидии муниципальным образованиям в целях предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда Правительства Самарской области;
56,8 млн. рублей – в целях софинансирования безвозмездных поступлений из федерального бюджета
на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства;
54,2 млн. рублей – на строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом для специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №8 «Союз» городского округа Тольятти;
30,7 млн. рублей – на завершение реконструкции здания Самарского театра юного зрителя «СамАрт»;
20,5 млн. рублей – на реализацию государственной программы «Доступная среда в Самарской области» в целях поддержки людей с ограниченными возможностями.
С учетом представленных изменений параметры областного бюджета составят:
в 2018 году:
доходы – 151 млрд. 426,7 млн. рублей;
расходы – 154 млрд. 299 млн. рублей;
дефицит сохранится в сумме 2 млрд. 872,3 млн. рублей.
В 2019 и 2020 годах параметры областного бюджета не изменятся, передает пресс-служба облправительства.
Фото: tvsamara.ru
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