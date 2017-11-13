Состоялось первое заседание Общественной палаты Самарской области IV созыва

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В ходе заседания были выбраны председатель Общественной палаты – им вновь стал, три заместителя –, 11 председателей комиссий.Глава региона поздравил общественников с началом работы. Дмитрий Азаров подчеркнул, что Общественная палата – важная площадка для обсуждения самых актуальных, зачастую самых проблемных вопросов социально-экономической, политической жизни области. Он также поблагодарил всех за неравнодушное отношение к своей работе.«На заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека 30 октября 2017 года Президент страны Владимир Владимирович Путин поставил задачу работать на объединение нашего общества. И эти слова в полной мере можно отнести к Общественной палате Самарской области», – напомнил собравшимся Дмитрий Азаров.Глава региона подчеркнул: «Я бы свою позицию определил достаточно просто: ни один значимый законопроект не должен приниматься без общественного обсуждения, без учета мнения граждан. И каждый из вас, конечно же, может помочь в этой работе».Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил членов Общественной палаты за работу в группе по выработке мер по социальной поддержке граждан: «Сейчас у нас приняты первоочередные меры, мы сняли самую острую проблему, но работа по созданию новой системы мер социальной поддержки будет продолжена. Мы должны выработать стройную, понятную систему».Касаясь главного политического события следующего года – предстоящих выборов Президента страны, глава региона заявил: «Нам надо будет вместе поработать над доверием к избирательной системе и объяснением людям важности принятия участия в голосовании». Дмитрий Азаров выразил надежду, что большинство жителей Самарской области отнесется к своему гражданскому долгу ответственно: «Каждый может проголосовать за того кандидата, которого считает нужным. Но если человек не приходит на выборы, какой он гражданин своей страны?»Перед Общественной палатой, по мнению Дмитрия Азарова, на выборах стоит важная задача – обеспечить общественный контроль за соблюдением прав граждан. От этого будет зависеть прозрачность выборов и, в конечном итоге, их легитимность.Дмитрий Азаров особое внимание уделил организации постоянного взаимодействия Общественной палаты с общественными советами микрорайонов. Председатель комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Общественной палатыотметила, что в ОСМ работают очень авторитетные люди. Виктор Сойфер, в своюочередь, предложил организовать встречу активистов, членов Общественной палаты и главы региона. Дмитрий Азаров идею поддержал.Врио губернатора напомнил, что на совете при Президенте по местному самоуправлению была высказана поддержка территориальному местному самоуправлению. «Это новая форма, и нам очень важно, чтобы она стала эффективной, чтобы мы отладили работу общественных советов микрорайонов в кратчайшие сроки. И чтобы этот институт стал площадкой учета мнения людей для выработки решений и для наведения порядка», – отметил Дмитрий Азаров.Дмитрий Азаров отметил: в регионе накоплен богатый опыт территориального общественного самоуправления, который также должен сохранится.В связи с темой местного самоуправления и работой управляющих компаний присутствующие обсудили проблемы ЖКХ. По результатам социологических опросов, они остаются важнейшими для жителей региона, уступая теме доходов и занятости, вопросам качества предоставляемых медицинских услуг и коррупции.«В Самару приезжал Министр по вопросам Открытого Правительства Михаил Абызов. - напомнил врио губернатора, - Он озвучил очень тревожную для нас статистику. Мы в пятерке субъектов, лидирующих по коррупционным проявлениям. Впереди Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край».В ходе заседания обсуждались и другие актуальные для региона вопросы, например, сохранность исторических зданий. Дмитрий Азаров предложил крупным застройщикам, осуществляющим такие масштабные проекты как «Южный город», «Крутые ключи», «Волгарь», взять как минимум по одному кварталу в исторической части Самары и обеспечить их бесконфликтную реновацию: «Я хотел бы, чтобы этонаправление мы предметно обсудили со строительной общественностью. С некоторыми организациями я уже переговорил. Этот подход не новый и в некоторых регионах уже применялся. Это позволило бы нам в ближайшие годы изменить ситуацию».Завершая заседание, Дмитрий Азаров еще раз поздравил собравшихся с началом работы: «Рад, что чувствуется энергия и заряженность на новые свершения. Хотя каждый из вас имеет уже за плечами столько, что мог бы сказать: я уже многое сделал, могу и отдохнуть. Но вы люди совершенно другого сорта. Вы берете на себя сегодня важнейшие задачи и решаете их вместе с Правительством и с депутатами,но, самое главное, вместе с людьми. Спасибо вам за это.»В свою очередь, председатель Общественной палаты Виктор Сойфер подчеркнул, обращаясь к главе региона: «Я уверен, что у нас будут хорошие деловые отношения. С нашей стороны вы можете рассчитывать на поддержку во всех ваших начинаниях», сообщает пресс-служба облправительства.