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Новости /  Политика /  Политика региона  

Состоялась рабочая встреча УПЧ в Самарской области с международными наблюдателями БДИПЧ ОБСЯЕ

18 марта 2018 15:27
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Международные наблюдатели отметили, что за всю многолетнюю практику работы по наблюдению за выборами во всем мире современный российский опыт с прямой трансляцией хода голосования – единственный, который они встретили.
17 марта состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Самарской области с международными наблюдателями Международной миссии по наблюдению Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Марией Херкенхофф (Германия), Стивеном Янгом (США), Карлом Йоханом Диттрихом Холлбергом (Швеция) и Анной-Кристиной Карианнен (Финляндия).

В Российской Федерации на выборах Президента присутствует 60 долгосрочных наблюдателей, миссия которых длится более месяца и 400
краткосрочных наблюдателей, непосредственно следящих за ходом голосования и подведением итогов.

Методология БДИПЧ ОБСЕ разработана с учетом действующего избирательного законодательства Российской Федерации и международных стандартов по организации и проведению выборов.

В ходе работы в Самарской области международные наблюдатели провели более 100 встреч с организаторами выборов, политиками, представителями органов охраны правопорядка.

Уполномоченный по правам человека в Самарской области рассказала о деятельности аппарата, которая на постоянной основе осуществляется для реализации избирательных прав граждан.

Обсуждалась работа созданной в аппарате горячей линии по реализации избирательных прав, результаты проведенных аппаратом Уполномоченного выездных мероприятий в территориальные и участковые избирательные комиссии.

Подробно рассмотрели первый опыт общественного наблюдения, реализующийся в настоящее время в соответствии с предоставленной
законодателем возможностью, работу ситуационного центра, деятельность видеонаблюдателей. Международные наблюдатели отметили, что за всю многолетнюю практику работы по наблюдению за выборами во всем мире современный российский опыт с прямой трансляцией хода голосования – единственный, который они встретили.

«Обмен мнениями исключительно полезен для дальнейшей работы по реализации избирательных прав граждан», - подчеркнула Ольга Гальцова подводя итоги рабочей встречи.

Представители ОБСЕ выразили глубокое удовлетворение от состоявшейся встречи и отметили исключительную важность таких
мероприятий, сообщает пресс-служба УПЧ в Самарской области. 
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Комментарии



Политика региона
18 марта 2018  15:27
Международные наблюдатели отметили, что за всю многолетнюю практику работы по наблюдению за выборами во всем мире современный российский опыт с прямой трансляцией хода голосования – единственный, который они встретили.
Состоялась рабочая встреча УПЧ в Самарской области с международными наблюдателями БДИПЧ ОБСЯЕ
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