Состоялась рабочая встреча УПЧ в Самарской области с международными наблюдателями БДИПЧ ОБСЯЕ

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В Российской Федерации на выборах Президента присутствует 60 долгосрочных наблюдателей, миссия которых длится более месяца и 400краткосрочных наблюдателей, непосредственно следящих за ходом голосования и подведением итогов.Методология БДИПЧ ОБСЕ разработана с учетом действующего избирательного законодательства Российской Федерации и международных стандартов по организации и проведению выборов.В ходе работы в Самарской области международные наблюдатели провели более 100 встреч с организаторами выборов, политиками, представителями органов охраны правопорядка.Уполномоченный по правам человека в Самарской области рассказала о деятельности аппарата, которая на постоянной основе осуществляется для реализации избирательных прав граждан.Обсуждалась работа созданной в аппарате горячей линии по реализации избирательных прав, результаты проведенных аппаратом Уполномоченного выездных мероприятий в территориальные и участковые избирательные комиссии.Подробно рассмотрели первый опыт общественного наблюдения, реализующийся в настоящее время в соответствии с предоставленнойзаконодателем возможностью, работу ситуационного центра, деятельность видеонаблюдателей. Международные наблюдатели отметили, что за всю многолетнюю практику работы по наблюдению за выборами во всем мире современный российский опыт с прямой трансляцией хода голосования – единственный, который они встретили.«Обмен мнениями исключительно полезен для дальнейшей работы по реализации избирательных прав граждан», - подчеркнула Ольга Гальцова подводя итоги рабочей встречи.Представители ОБСЕ выразили глубокое удовлетворение от состоявшейся встречи и отметили исключительную важность такихмероприятий, сообщает пресс-служба УПЧ в Самарской области.