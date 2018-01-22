Собчак собрала 100 тысяч подписей, необходимых для участия в выборах президента

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Именно такое количество голосов избирателей нужно было собрать Собчак, которая выдвинулась на выборы от партии «Гражданская инициатива», чтобы участвовать в них как кандидат. Однако штабы будут собирать подписи с запасом — 130–140 тыс., сообщил Валеев. «Это нужно на случай отбраковки, — пояснил он. — У нас бóльшая часть бракованных [подписей] отбирается еще в регионах, до отправки в Москву, но лучше перестраховаться».По словам Валеева, региональные штабы Собчак сталкивались «со значительной рисовкой (подделкой. — РБК) подписей». «К нам приходили профессиональные сборщики с рисованными подписями и удивлялись, почему мы не хотим их брать, — сказал он. — В некоторых регионах складывалось ощущение, что там вообще никто никогда всерьез голоса не собирал». При этом процент брака зависел от региона: «Например, в Питере его почти нет, а в некоторых регионах достигает 30%», — отметил Валеев.Подавать подписные листы для проверки в Центризбирком штаб Собчак планирует 30 января. Последний день, когда в ЦИК можно подать подписи для регистрации в качестве кандидата, — 31 января.Ранее о прекращении сбора подписей заявили штабы президента Владимира Путина, основателя Монархической партии бизнесмена Антона Бакова, сооснователя «Яблока» Григория Явлинского и бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Титов и Явлинский как выдвиженцы от партий должны были собрать по 100 тыс. подписей, Путин — 300 тыс., поскольку пошел на выборы как самовыдвиженец. Еще двое кандидатов — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ глава Совхоза имени Ленина Павел Грудинин освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.О намерении участвовать в грядущих президентских выборах ЦИК оповестили рекордное число кандидатов — 24 выдвиженца от партий и 46 самовыдвиженцев. По информации РБК, к 18 января представитель «Коммунистов России» Максим Сурайкин смог набрать 70 тыс. подписей, выдвинутая «Российским объединенным трудовым фронтом» Наталья Лисицына — 46 тыс., представитель «Альянса зеленых» Эльвира Агурбаш — 35 тыс. подписей, а самовыдвиженец Владимир Михайлов — 5 тыс.Собчак заявила о намерении участвовать в президентских выборах 18 октября прошлого года. Она назвала себя кандидатом «против всех» и не раз утверждала, что может снять свою кандидатуру в пользу оппозиционера Алексея Навального, если тот будет зарегистрирован. Основатель Фонда борьбы с коррупцией не был допущен Центризбиркомом до выборов из-за наличия судимости. Позже Собчак сообщила, что настоящей целью ее участия в президентской кампании является победа на парламентских выборах в 2021 году.«У нас такая страна: для того чтобы привлечь максимальное внимание к определенным проблемам, нужно сначала участвовать в президентской кампании, чтобы потом победить в думских [выборах]. Это моя стратегия», — сказала телеведущая.Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости