Собчак собрала 100 тысяч подписей, необходимых для участия в выборах президента

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Собранные средства расходуются на любые нужды учреждения и должностных лиц (курсы повышения квалификации, курсы по охране труда, сервисное обслуживание бухгалтерских программ, периодический осмотр сотрудников образовательного учреждения, поставка периодич
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту растраты школой пожертвований родителей учащихся
В настоящее время жизнь потерпевшего вне опасности.
В Самаре на 15-летнего подростка заведено уголовное дело за "причинение тяжкого вреда здоровью" приятеля
Встреча состоится в здании областного правительства.
29 января Дмитрий Азаров вновь встретится с обманутыми дольщиками
Отборочный этап конкурса прошли 75 работ, из которых 26 заняли призовые места. Многие работы участников конкурса еще долго будут радовать посетителей выставки в Музейно-выставочном центре института.
В Поволжском православном институте подвели итоги межрегионального конкурса «Рождество в каждый дом»
Совладелец «РуссНефти» Михаил Гуцериев попросил снизить налоги для восьми месторождений, иначе на большинстве придется остановить добычу и уволить почти 3 тыс. человек. Аналогичные льготы в прошлом году получил Самотлор «Роснефти».
Совладелец «РуссНефти» попросил снизить налоги для восьми месторождений из-за риска «социальной напряженности»
Митинговать на проспекте Ленина пенсионерам запретил суд.
В Самаре митинг протеста пенсионеров состоится в сквере "Родина" рядом с метро "Безымянка"
Изменится и расстояние от контейнеров до жилых домов.
Роспотребнадзор изменит сроки вывоза мусора из дворов: вдвое реже, чем сейчас
Администрации Самары дано поручение уже в феврале организовать осмотр подвижного состава общественного транспорта. Все машины ещё раз проверят на предмет технической исправности и внешнего вида.
В дни ЧМ-2018 в Самаре будет организовано 10 спецмаршрутов общественного транспорта
сегодня  Вторник, 23 января, 02:59
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/01:
USD 56.63
0.04
EUR 69.27
-0.13
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Собчак собрала 100 тысяч подписей, необходимых для участия в выборах президента

22 января 2018 15:41
173
В ее штабе рассказали, что столкнулись с массовой подделкой голосов избирателей в регионах.
Количество подписей, собранных штабами телеведущей Ксении Собчак, в понедельник, 22 января, достигло 100 тыс. Об этом РБК рассказал руководитель сети ее региональных штабов Тимур Валеев.

Именно такое количество голосов избирателей нужно было собрать Собчак, которая выдвинулась на выборы от партии «Гражданская инициатива», чтобы участвовать в них как кандидат. Однако штабы будут собирать подписи с запасом — 130–140 тыс., сообщил Валеев. «Это нужно на случай отбраковки, — пояснил он. — У нас бóльшая часть бракованных [подписей] отбирается еще в регионах, до отправки в Москву, но лучше перестраховаться».

По словам Валеева, региональные штабы Собчак сталкивались «со значительной рисовкой (подделкой. — РБК) подписей». «К нам приходили профессиональные сборщики с рисованными подписями и удивлялись, почему мы не хотим их брать, — сказал он. — В некоторых регионах складывалось ощущение, что там вообще никто никогда всерьез голоса не собирал». При этом процент брака зависел от региона: «Например, в Питере его почти нет, а в некоторых регионах достигает 30%», — отметил Валеев.

Подавать подписные листы для проверки в Центризбирком штаб Собчак планирует 30 января. Последний день, когда в ЦИК можно подать подписи для регистрации в качестве кандидата, — 31 января.

Ранее о прекращении сбора подписей заявили штабы президента Владимира Путина, основателя Монархической партии бизнесмена Антона Бакова, сооснователя «Яблока» Григория Явлинского и бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Титов и Явлинский как выдвиженцы от партий должны были собрать по 100 тыс. подписей, Путин — 300 тыс., поскольку пошел на выборы как самовыдвиженец. Еще двое кандидатов — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ глава Совхоза имени Ленина Павел Грудинин освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.

О намерении участвовать в грядущих президентских выборах ЦИК оповестили рекордное число кандидатов — 24 выдвиженца от партий и 46 самовыдвиженцев. По информации РБК, к 18 января представитель «Коммунистов России» Максим Сурайкин смог набрать 70 тыс. подписей, выдвинутая «Российским объединенным трудовым фронтом» Наталья Лисицына — 46 тыс., представитель «Альянса зеленых» Эльвира Агурбаш — 35 тыс. подписей, а самовыдвиженец Владимир Михайлов — 5 тыс.

Собчак заявила о намерении участвовать в президентских выборах 18 октября прошлого года. Она назвала себя кандидатом «против всех» и не раз утверждала, что может снять свою кандидатуру в пользу оппозиционера Алексея Навального, если тот будет зарегистрирован. Основатель Фонда борьбы с коррупцией не был допущен Центризбиркомом до выборов из-за наличия судимости. Позже Собчак сообщила, что настоящей целью ее участия в президентской кампании является победа на парламентских выборах в 2021 году.

«У нас такая страна: для того чтобы привлечь максимальное внимание к определенным проблемам, нужно сначала участвовать в президентской кампании, чтобы потом победить в думских [выборах]. Это моя стратегия», — сказала телеведущая.



Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
22 января 2018  17:30
Однако пока не ясно, как наличие «фактического брака» будет доказываться в суде, в случае, например, раздела совместно нажитого имущества.
В Госдуме предложили приравнять совместное проживание мужчины и женщины в течение пяти лет к «фактическим брачным отношениям»
Однако пока не ясно, как наличие «фактического брака» будет доказываться в суде, в случае, например, раздела совместно нажитого имущества.  Политика региона
264
22 января 2018  15:41
В ее штабе рассказали, что столкнулись с массовой подделкой голосов избирателей в регионах.
Собчак собрала 100 тысяч подписей, необходимых для участия в выборах президента
В ее штабе рассказали, что столкнулись с массовой подделкой голосов избирателей в регионах.  Политика региона
172
21 января 2018  15:44
Купель, оборудованную на реке Истре, и ведущие к ней дорожки очистили ото льда к прибытию делегации дипломата.
Посол США в России окунулся в купель в Подмосковье
Купель, оборудованную на реке Истре, и ведущие к ней дорожки очистили ото льда к прибытию делегации дипломата.   Политика региона
325
Весь список
Выборы 2018
9 января 2018  18:57
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей. Это достаточно известная личность, предприниматель, которого смог многого добиться в... Выборы 2018
117
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
2116
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1515
Весь список


Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1356
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
465
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
441
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6564
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2437
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9358
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3200
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1881
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2306
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2184
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1836
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3446
Весь список

Мероприятия
В Самаре митинг протеста пенсионеров состоится в сквере "Родина" рядом с метро "Безымянка"
В Самаре победители конкурса президентских грантов в сфере здорового образа жизни собрались за круглым столом
В Тольятти пройдет международный турнир по ММА "Битва на Волге" с участием Александра Емельяненко
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на 15-летнего подростка заведено уголовное дело за "причинение тяжкого вреда здоровью" приятеля

75

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту растраты школой пожертвований родителей учащихся

66

29 января Дмитрий Азаров вновь встретится с обманутыми дольщиками

32
за неделю

Соблюдая православные традиции: Дмитрий Азаров "окунулся в иордань на реке Самара"

2345

Сотрудники бюро медико-социальной экспертизы Самарской области подозреваются в мошенничестве с пенсиями по инвалидности

2266
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда