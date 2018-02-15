Собчак подала иск в Верховный суд об отмене регистрации кандидатуры Путина на президентских выборах этого года
15 февраля 2018 21:38
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В исковом заявлении указано, что Путин не может быть кандидатом, поскольку «уже неоднократно занимал должность президента». Собчак пишет о том, что помимо трех предыдущих президентских сроков с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года Путин исполнял обязанности главы государства после отставки Бориса Ельцина.
Но также Собчак обращает внимание на 2008–2012 годы, когда президентом был Дмитрий Медведев (до этого занимал должность первого зампреда правительства), а Путин работал председателем правительства. По истечении этого срока президентом снова был избран Путин, который назначил Медведева премьером. Собчак заявила, что заявление Медведева о поддержке Путина было «уникальным признанием двух высших должностных лиц государства в сговоре с целью бессрочного или долгосрочного закрепления поста президента за своей группой».
В декабре прошлого года, комментируя заявление Путина о решении пойти на четвертый срок, Собчак говорила: «Кто-то сомневался, что будет иначе? Путин будет и через шесть лет, и пока здоровье будет позволять».
Собчак рассказывала, что обсуждала с Путиным намерение принять участие в выборах. По ее словам, разговор состоялся в августе, Путин тогда приехал на интервью для фильма об отце Ксении Анатолии Собчаке. Телеведущая заявила, что считает этот разговор правильным. «Прийти к нему на интервью, промолчать, а потом через пару недель он бы узнал из газет, что я решилась на такой шаг? Мне кажется это странным, тем более что у моей семьи была история отношений с президентом», — говорила она, добавив, что Путин тогда «удивился».
Президентские выборы пройдут 18 марта, в избирательных бюллетенях будет восемь кандидатов. Помимо Собчак и Путина в выборах участвуют Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
Статья 81.3 Конституции России формулирует ограничение числа президентских сроков так: «Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд». В 1998 году Конституционный суд вынес решение о толковании этой статьи по запросу Госдумы. Запрос касался того, имел ли Ельцин право баллотироваться в 1996 году, так как осуществлял полномочия президента РСФСР еще до вступления в силу Конституции, а после этого стал президентом Российской Федерации. Конституционный суд постановил, что Ельцин действовал «до истечения срока, на который он был избран в 1991 году». Таким образом, в 1996 году он был избран на второй срок. «Избиратели, голосуя в 1996 году за кандидатуру действовавшего президента Российской Федерации, исходили из того, что избирают его на второй срок полномочий в соответствии со статьей 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации», — говорилось в определении КС.
Фото: woman.ru
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