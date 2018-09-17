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Со вступлением в должность Дмитрия Азарова поздравили коллеги-губернаторы

17 сентября 2018 16:12
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Со вступлением в должность Дмитрия Азарова поздравили коллеги - Губернаторы Оренбургской, Пензенской, Нижегородской, Омской области и республик Чувашия.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

"Нижегородская область и Самарская область во многом схожи, связаны географически и исторически. Нас объединяет великая река – Волга, и великая страна– Россия, мы входим в один округ, а теперь связаны еще и судьбами губернаторов. Год назад Президент доверил нам управление важнейшими регионами. Позади очень насыщенное время, ЧМ и другие масштабные события. Никогда вы не дали повода усомниться в себе и доказали, что умеете держать слово. Поздравляю Самарскую область с таким Губернатором!»
 
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