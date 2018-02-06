Скорее всего, на выборы будут допущены все восемь потенциальных кандидатов в президенты

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Таким образом, никто из них не превысил 5-процентный барьер брака, который по закону «О выборах президента» означает снятие потенциального кандидата с выборов. ЦИК рекомендовала зарегистрировать их в качестве кандидатов в ближайшие несколько дней. До 10 февраля комиссия должна проверить все поданные подписи.Кроме них подписи для регистрации в ЦИК сдали телеведущая Ксения Собчак (от «Гражданской инициативы») и Максим Сурайкин (от «Коммунистов России»). Как рассказали РБК два источника, близких к ЦИК, Собчак пройдет «подписной фильтр», Сурайкин на данный момент тоже проходит. «Процент брака у каждого из них составит 3–4%», — рассказал один из них, второй подтвердил его слова.Пока из кандидатов зарегистрированы только два выдвиженца парламентских партий, которым по закону не нужно собирать подписи избирателей, — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин. Однако Грудинин может быть снят с выборов, если не представит в Центризбирком документы о закрытии им иностранных счетов в Австрии и Швейцарии, заявил РБК Николай Булаев. Для этого, согласно плану избирательной кампании, у него есть время до 10 февраля.Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в бюллетене на выборах президента будет не более восьми кандидатов.Согласно последнему опросу ВЦИОМа, проведенному 26–28 января, доля опрошенных, которые проголосовали бы за Путина, если бы выборы были в ближайшее воскресенье, впервые с декабря опустилась ниже 70% — до 69,9%. На втором месте по уровню поддержки оказался Грудинин с 7,2% голосов, на третьем — Жириновский с 5,9% (доля поддержки кандидата от КПРФ выросла, еще в середине января их с Жириновским поддерживали по 6,1% опрошенных). За Собчак бы проголосовали 1,2% респондентов, за Явлинского — 0,9%, за Титова — 0,3%.Именно Путина считают своим главным конкурентом на выборах большинство участников. Об этом заявили РБК в штабах Явлинского, Грудинина, Жириновского, Сурайкина, Собчак и Бабурина. В штабе бизнес-омбудсмена Титова РБК сказали, что «вообще ни с кем не конкурируют». «Победит Путин, остальные проиграют. А мы продвигаем программу изменения экономики страны», — добавили представители команды омбудсмена.Выдвиженец от КПРФ Грудинин собирается построить свою кампанию на полемике «вокруг политики Путина», рассказал собеседник РБК в партии. Ту же цель преследуют в «Яблоке», сообщил РБК зампредседателя партии Николай Рыбаков, который сказал, что Явлинский считает своим конкурентом только действующего президента. Жириновский также собирается конкурировать на выборах только с Путиным, рассказал РБК депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, который отвечает в партии за пропаганду.В свою очередь, Сергей Бабурин планирует выступать против «фаворита, на которого будет брошен весь административный ресурс».Цели кампании у всех потенциальных кандидатов различны. По словам собеседников РБК в КПРФ, партия рассчитывает как минимум повторить результат на президентских выборах в 2012 году, когда ее председатель Геннадий Зюганов занял второе место, набрав 17,72% голосов.Жириновский, в свою очередь, рассчитывает выйти во второй тур выборов и одержать на них победу, сообщил РБК Дегтярев. Цель Явлинского — получить 10 млн голосов избирателей, рассказали РБК в его штабе.Омбудсмен Титов намерен набрать 8% голосов избирателей, у Сурайкина более амбициозные планы — 15–17% при высокой явке. ​Бабурин сказал РБК, что у него нет цели собрать определенное количество процентов голосов. Собчак же оценивает результаты «в миллионах людей, а не в процентах», пояснил РБК сотрудник ее пресс-службы Александр Белановский. По его словам, телеведущая рассчитывает на поддержку «многих миллионов» избирателей.Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов пожаловался РБК на проблемы, с которыми в ходе кампании столкнулся Грудинин. По данным партии, только 40% ядерного электората партии на начало января собирались голосовать за кандидата от КПРФ «из-за скандалов, раздуваемых в СМИ», и это на данный момент главная проблема для кампании коммунистов, считает Обухов. «Мы не хотим разыгрывать кремлевский сценарий, что Путин небожитель, а за второе место пусть борются Грудинин и Жириновский», — пояснил он. Телеканалы показывают до 70% «чернухи» про Грудинина под видом информирования, это «недопустимо», поэтому КПРФ пытается добиться, чтобы ЦИК вынудила их соблюдать законодательство, отметил секретарь ЦК.Еще одна проблема компартии — небольшое финансирование кампании Грудинина (всего около 125 млн руб.), которого недостаточно для проведения полноценной агитации, которая позволила бы повысить узнаваемость выдвиженца от партии, отметил собеседник РБК в партии. По его словам, это связано с большими расходами на празднование в прошлом году юбилея Октябрьской революции. «Рекрутация электората идет за счет сторонников Жириновского и «Справедливой России» (не выдвинувшей своего кандидата), а также за счет людей, не ходивших на думские выборы», — добавил он.При этом концепция избирательной кампании Жириновского опирается на ядерный электорат и привлечение новых избирателей, в частности разочаровавшихся левых. «Мы фиксируем раскол в среде левого электората из-за кандидата Грудинина с зарубежными счетами», — пояснил РБК депутат Дегтярев.Главные акценты кампании ЛДПР сделаны на социальной повестке, агитационные ролики будут показывать пути решения ключевых социальных проблем «президентом Жириновским», сказал он. По его словам, партия агитирует активно в интернете, а также будет «максимально покупать время» на телевидении и радио. Кроме того, запланированы агитационный перелет и несколько поездок на агитационном поезде, добавил депутат.Явлинский, Титов, Сурайкин в кампаниях сделают акцент на своих программах. Об этом РБК рассказали сами потенциальные кандидаты и представители их штабов. Программа Сурайкина называется «Десять сталинских ударов по капитализму и американскому империализму». «Это комплекс жестких мер по быстрому возвращению России к социалистическому развитию: национализация всех недродобывающих и перерабатывающих предприятий, крупных производств, которые, на наш взгляд, были незаконно приватизированы в 1990-е годы. За счет этого мы планируем удвоить существующий бюджет, а средства направить на увеличение пенсий и соцвыплат, зарплат бюджетников, полностью бесплатную медицину, образование и решение жилищных проблем», — рассказал РБК выдвиженец от «Коммунистов России».Титов намерен сделать акцент на пропаганде программы «Стратегия роста». Предполагается разъяснить пять ее ключевых аспектов — снижение кредитных ставок, снижение тарифов, пенсионная реформа, «умные» налоги и демографическая политика, сказали РБК в его штабе. «Стратегия роста» — это новые рабочие места и рост достатка людей. Вторая тема — защита людей от незаконного уголовного преследования и защита бизнеса от административного давления», — добавил собеседник РБК.Главные темы, на которых Бабурин сделает акцент в ходе своей кампании, — «борьба с бедностью и безнравственным обогащением», заявил он РБК, отметив, что будет бороться с этим «политическими средствами» без вывода людей на улицы, потому что он не является сторонником «вооруженных вмешательств в политический процесс». Он выразил уверенность в том, что у него есть шанс на победу при «честной избирательной кампании».В свою очередь, Собчак намерена добиться сменяемости власти в России и «практической демократизации страны». «Ключевая позиция платформы — Россия должна быть сильным государством, но не за счет бряцания оружием, а за счет сильной конкурентоспособной экономики», — сказал РБК Белановский.