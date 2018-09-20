Сигналы услышаны: губернатор Орлова покаялась перед владимирцами

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Перефразируя известную поговорку про доброе слово и кольт применительно к текущим политическим реалиям России, можно сказать, что доброе слово в лице Кремля, убеждающего региональные элиты, что курс на проведение честных и открытых выборов — это всерьёз и надолго, и решимость ЦИК применить конкретные шаги по пресечению фальсификаций действуют на руководителей субъектов крайне позитивно и даже отрезвляюще. Сегодня к жителям Владимирской области обратилась губернатор региона Светлана Орлова, которая "покаялась" перед ними и приняла на себя личную политическую ответственность за итоги первого тура.Поступок Орловой на самом деле довольно неординарен даже в связке с событиями в Приморском крае, где неготовность части местных элит и власти жить в новой политической реальности, заданной курсом Кремля на безусловное обеспечение прозрачности и честности процесса волеизъявления, привели к тому, что пришлось вмешиваться федеральному центру. Орлова смогла сделать оперативные выводы из приморского урока и в своём видеообращении указала на главную проблему, которая привела к её неудаче в первом туре: несмотря на все экономические успехи и новые инвестиционные проекты, столь необходимые Владимирской области, у власти и жителей региона, очевидно, был коммуникативный кризис. Люди чувствовали, что с ними никто не советуется и никто не спрашивает их мнения. Такие вещи, как правило, могут происходить с губернаторами, заточенными под решение определённых задач и зачастую пренебрёгшими непосредственной политической "полевой" работой.Безусловно, есть проблемы и в экономике, однако валить все беды на одного губернатора, как это любит делать оппозиция, естественно, неверно. Владимирская область относится к старой промышленно-индустриальной зоне в центральной части России, и проблемы, свойственные таким регионам, не могут быть решены только волей одного человека. И тем не менее за время губернаторства Орловой удалось выйти на бездефицитный областной бюджет, ВРП увеличился почти на треть, команде Орловой удалось привлечь в регион за последние пять лет и довольно солидные инвестиции — порядка 360 миллиардов рублей, строятся новые школы, ФАП и перинатальные центры. Закрывать глаза на это также нельзя, и это, безусловно, заслуга главы региона.Интересно, что Орлова предложила запустить спецпроект под названием "Народное решение", в рамках которого жители Владимирской области могли бы повысить уровень участия в принятии решений на муниципальном и региональном уровнях. Пока непонятно, что имеется в виду конкретно и какова будет техническая архитектура проекта: сайт, мобильное приложение или всё будет проводиться в офлайне. Однако по сути предложения можно сказать, что тренд Орлова уловила в целом верно. И дело тут даже не в губернаторских выборах, которые хоть и важны, но всё же являются вопросом текущей политической ситуации. Важно, что в России начало складываться реальное, на самом деле имеющее корни в российской действительности (а не построенное по западным моделям) гражданское общество. Общество это требует, чтобы с ним считались, чтобы выбор его уважали, и именно борьба за этот выбор людей в самых отдалённых от Москвы территориях и является настоящим актом патриотизма.Кремль уже достаточно продолжительное время увещевает и образовывает наши региональные элиты, вновь и вновь указывая на то, что устойчивость власти, доверие к ней людей держатся не столько на репрессиях и подавлении (которые нужны в случае откровенных политических провокаторов, как и принято во всех цивилизованных странах), сколько на доверии к процедурам и институтам их формирующим. Без такого доверия и легитимности любая политическая конструкция непрочна и нестабильна. Известный итальянский политический философ Антонио Грамши когда-то писал о том, что при размывании политической гегемонии (то есть катастрофической утраты легитимности и доверия к институтам политической власти) от государства остаётся только функция силового господства, внешняя оболочка без внутреннего содержания.Нам же остаётся только пожелать, чтобы обретённое Светланой Орловой понимание важности диалога с жителями региона и учёта их мнения осталось с нею и после воскресных выборов. Впрочем, как и двух других её коллег из Хабаровского края и Хакасии.Фото: соцсети