Сфера ритуальных услуг в Самарской области будет подвергнута самой серьезной проверке
25 февраля 2019 17:58
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В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по инциденту с гробом у здания правительства Самарской области. Сотрудники полиции выехали на кладбище "Рубёжное" в Самаре, кладбище поселка Мирный Самарской области, в администрацию Красноярского района и в муниципальное казенное учреждение городского округа Самара "Ритуал".
Проводится целый комплекс проверочных мероприятий: опрошены должностные лица, изъяты документы, имеющие отношение к происшествию. Задача правоохранителей - выяснить все обстоятельства случившегося, разобраться в ситуации и дать правовую оценку как конкретному инциденту, так и ситуации, сложившейся в сфере ритуальных услуг, передает vkonline.ru.
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