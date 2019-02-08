Сергей Валенков провёл заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции в Оренбургской области

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7 февраля 2019 года в Оренбурге по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова помощник полномочного представителяпровёл заседание межведомственной рабочей группы по реализации Плана совместных мероприятий по противодействию коррупции в Оренбургской области. В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти и правоохранительных ведомств региона.В ходе заседания проанализированы предварительные результаты проведённых в области мероприятий, направленных на совершенствование антикоррупционных запретов и ограничений, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года №378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы».Помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Сергей Валенков подчеркнул, что для повышения качества работы по данному направлению требуется существенно улучшить уровень межведомственного взаимодействия всех субъектов антикоррупционной деятельности, внести необходимые коррективы в региональные антикоррупционные программы, совершенствовать систему профилактики коррупционных проявлений, осуществить ряд других мер организационного, кадрового и пропагандистского характера, передает пресс-служба ПФО.