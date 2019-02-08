Сергей Валенков провёл заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции в Оренбургской области
8 февраля 2019 15:15
92
В ходе заседания проанализированы предварительные результаты проведённых в области мероприятий, направленных на совершенствование антикоррупционных запретов и ограничений, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года №378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы».
Помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Сергей Валенков подчеркнул, что для повышения качества работы по данному направлению требуется существенно улучшить уровень межведомственного взаимодействия всех субъектов антикоррупционной деятельности, внести необходимые коррективы в региональные антикоррупционные программы, совершенствовать систему профилактики коррупционных проявлений, осуществить ряд других мер организационного, кадрового и пропагандистского характера, передает пресс-служба ПФО.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
8 февраля 2019 15:15
В ходе заседания проанализированы предварительные результаты проведённых в области мероприятий, направленных на совершенствование антикоррупционных запретов... Политика региона
91
7 февраля 2019 22:51
Роскомнадзору поручено отвечать за разработку программно-аппаратных средств для мониторинга внешних угроз мирового интернета. Политика региона
261
6 февраля 2019 23:53
Ужесточение должно происходить за счёт создания необходимых механизмов проверки качества самой процедуры и обязательного устранения технических... Политика региона
293
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1153
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
853
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
844
Видео
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
232
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
240
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
345
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
611
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
786
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
679
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2012
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1764
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2057
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2421
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2611
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3898
Мероприятия