Сергей Пименов покинул должность советника Губернатора Самарской области

267

Как сообщил источник НИАСАм в Администрации Губернатора Самарской области, 29 декабря был последним рабочим днём советника Губернатора по информационной политики.работал начальником управления информации и аналитики администрации г.о. Самара при мэре Дмитрии Азарове. С 2015 по февраль 2018 года являлся советником заместителя Губернатора Нижегородской области по внутренней политике. С мая 2018 года являлся советником Губернатора Самарской области.В социальных сетях известные самарские блогеры сожалеют об уходе Пименова с занимаемой должности.«Командупокинул советник по СМИ Сергей Пименов. Что ни говори, это один из самых опытных и профессиональных специалистов, что работали в самарском правительстве», - отметил«Печальная новость», - написала на своей страничке в Facebook«Уход Сергея считаю минусом - в нем было что-то человеческое, во всяком случае так было 3 года назад когда я его видел последний раз», - написал«Сегодня стало известно, что Сергей Пименов покидает должность советника губернатора Самарской области, - написал. - Считаю, что для администрации губернатора это большой минус в организационном и профессиональном плане. Пименов умел выстраивать коммуникации и разрешать противоречия и с представителями СМИ, и блогосферы, и общественности. Кто сумеет и сможет делать это теперь?».