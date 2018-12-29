Сергей Пименов покинул должность советника Губернатора Самарской области
29 декабря 2018 19:23
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Сергей Пименов работал начальником управления информации и аналитики администрации г.о. Самара при мэре Дмитрии Азарове. С 2015 по февраль 2018 года являлся советником заместителя Губернатора Нижегородской области по внутренней политике. С мая 2018 года являлся советником Губернатора Самарской области.
В социальных сетях известные самарские блогеры сожалеют об уходе Пименова с занимаемой должности.
«Команду губернатора Дмитрия Азарова покинул советник по СМИ Сергей Пименов. Что ни говори, это один из самых опытных и профессиональных специалистов, что работали в самарском правительстве», - отметил блогер Дмитрий Котуков.
«Печальная новость», - написала на своей страничке в Facebook блогер Наталья Ширяева.
«Уход Сергея считаю минусом - в нем было что-то человеческое, во всяком случае так было 3 года назад когда я его видел последний раз», - написал блогер Игорь Кондратьев.
«Сегодня стало известно, что Сергей Пименов покидает должность советника губернатора Самарской области, - написал общественный деятель и адвокат Андрей Соколов. - Считаю, что для администрации губернатора это большой минус в организационном и профессиональном плане. Пименов умел выстраивать коммуникации и разрешать противоречия и с представителями СМИ, и блогосферы, и общественности. Кто сумеет и сможет делать это теперь?».
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