Сергей Никитин назначен руководитель Агентства по привлечению инвестиций Самарской области
29 октября 2018 16:51
135
Никитин Сергей Иванович имеет опыт работы на руководящих должностях: с 2003 по 2005 год Сергей Иванович управлял подразделениями компании «Вимм-Билль-Данн» в Поволжье, с 2006 по 2007 годы являлся Региональным директором AMTEL-VREDESTEIN в Поволжье и на Урале, с 2007 по 2015 год занимал позицию Генерального директора предприятий СТС Media в Самаре, а с 2015 года являлся директором Самарского филиала ОАО «ВымпелКом».
Перед новым руководством АПИ министр Дмитрий Богданов поставил задачи, решение которых позволит повысить уровень инвестиционной привлекательности региона и будет способствовать улучшению инвестиционного климата Самарской области. «Перед агентством стоит задача стать лидирующим институтом развития инвестиционного климата Самарской области, играющим решающую роль в создании и продвижении инвестиционного бренда, продвижении его в российском и зарубежном бизнес-сообществах, ведении и координации комплексной работы по привлечению и сопровождению инвесторов».
По словам Сергея Никитина Самарская область имеет большой естественный потенциал для развития в силу своего географического положения на стыке важнейших транспортных путей, мощной промышленной базы и во многом уникальных компетенций работающих здесь людей. «Убежден, что мой опыт работы в федеральных и российских подразделениях зарубежных компаний, в том числе опыт реализации инвестиций и продвижения брендов, позволит внести значимый вклад в привлечение инвесторов в Самарскую область, в усиление командной работы в этом направлении. Мы должны и можем занимать лидерские позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности регионов России.»
Напомним, Агентство по привлечению инвестиций Самарской области осуществляет взаимодействие с инвесторами по принципу «одного окна», оказывает содействие на всех этапах реализации инвестиционных проектов – от подбора площадки до момента запуска производства, осуществляет инвестиционный консалтинг и мониторинг реализации инвестиционных проектов, подбор иностранных партнёров в соответствии с приоритетами деятельности компаний, содействует продвижению инвестиционных возможностей Самарской области в России и за рубежом посредством участия в конференциях, выставках, форумах и иных мероприятиях.
Фото: investinsamara.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
29 октября 2018 19:41
За минувший год работы Совета господдержку в том или иной форме получили девять проектов с общим объемом капвложений около 30 млрд рублей. Политика региона
73
29 октября 2018 17:56
Курс Вашингтона на отказ от давних соглашений готовы подхватить в Москве. Политика региона
172
29 октября 2018 16:51
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил нового руководителя коллективу Агентства. Политика региона
129
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
487
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
394
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
400
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
409
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
556
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
527
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
581
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
534
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1043
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
855
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1237
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1293
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2406
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1810
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1983
Мероприятия