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Сенаторы предложили вернуть вытрезвители и сделать их платными

5 марта 2019 15:23
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Платить за пребывание в таких учреждениях будут сами граждане, говорят авторы законопроекта.
Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил законопроект о создании системы вытрезвителей, рассказал РБК один из авторов документа, председатель комитета Валерий Рязанский. Законопроект планируется внести в Госдуму до конца весны, уточнил собеседник РБК в аппарате верхней палаты.

Законопроект предполагает внесение изменений в законы «Об общих принципах организации местного самоуправления» и «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов». Сенаторы хотят передать региональным властям полномочия создавать учреждения на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Это позволит брать плату с посетителей вытрезвителей, утверждают сенаторы. Впрочем, механизм оплаты за услуги спецучреждений пока не проработан.

Сейчас подобные учреждения создаются в частном порядке при региональных больницах, но они не имеют права требовать с пациентов деньги, уточнил Рязанский. «Дело в том, что закон о социальном обслуживании граждан не позволяет брать средства за услугу, которую они не просят, — уточнил сенатор. — Просить расписаться находящегося в полувнятном состоянии гражданина — это смешно». Недовольство у авторов законопроекта вызвало то, что «такие услуги оплачиваются за счет налогоплательщиков, а не самих граждан».

Нужно «придать региональным учреждениям такую правовую форму», которая позволяла бы брать за такую услугу деньги, уверен сенатор. «Пусть платят сами», — заключил он.

Законопроект предусматривает, что в вытрезвители будут попадать люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые не способны самостоятельно передвигаться. Еще одно условие — они не должны нуждаться в серьезной медицинской помощи. Если пьяный получил травму — он отправится в травмпункт или в больницу, уточнил собеседник РБК в аппарате «социального» комитета Совфеда. Определять степень опьянения и отправлять людей в вытрезвители будет полиция.

«Первая медицинская помощь будет оказываться в вытрезвителях, там обязательно находится фельдшер, — добавил Рязанский. — При более серьезных травмах граждан будут отправлять в больницы».

В вытрезвители не будут брать людей, находящихся в состоянии наркотического опьянения, уточнил сенатор. «Для таких случаев есть специальные центры, которые занимаются лечением, — отмечает Рязанский. — Мы же говорим об оказании услуг людям, которые не нуждаются в лечении. Это временное явление, человек отоспался, помылся — и домой».

В среду, 6 марта, законопроект будут обсуждать на совещании в Совфеде с представителями профильных министерств и депутатами Госдумы.

Сейчас документ находится на рассмотрении в правительстве. «Но до сих пор мы не получили никакого ответа в силу межведомственной рассогласованности», — уточнил Рязанский. «Получается, что определенными законодательными решениями МВД исключено из процесса решения вопроса о возвращении вытрезвителей, Минздрав не занимается этим вопросом в силу того, что у нас страховая медицина, а это речь идет о тех, кому не надо оказывать медицинскую помощь», — пояснил Рязанский. Местные органы власти не наделены достаточными полномочиями, в результате чего проблема «в некотором смысле подвисла», признается сенатор.

Замечания к законопроекту уже возникли у Минфина. В министерстве не увидели в нем информации об источниках финансирования проекта по возвращению вытрезвителей, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Средства, как следует из законопроекта, должны изыскать региональные власти, так как полномочия по организации деятельности спецучреждений предлагается предоставить именно им. «Эта мера приведет к дополнительным расходам бюджетов субъектов России», — говорится в отзыве Минфина на законопроект. По мнению чиновников министерства, расходы вырастут и у полиции — ей предстоит доставлять пьяных в спецучреждения, а это, в свою очередь, приведет к расходованию дополнительных средств федерального бюджета.

«В случае подтверждения потребности в средствах федерального бюджета, бюджетов регионов законопроект должен быть доработан с учетом указания источников и порядка исполнения новых видов расходных обязательств», — заключили в министерстве.


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Комментарии



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