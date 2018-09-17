Сенатором от Самарской области назначен бывший Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин
17 сентября 2018 21:29
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Постановление об этом подписал губернатор Дмитрий Азаров, который сегодня официально вступил в должность.
Фото: "Самарское обозрение"
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