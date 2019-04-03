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Новости /  Политика /  Политика региона  

Сенатор дал россиянам совет после публикации Росстата о доходах и обуви

3 апреля 2019 17:45
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Обувь не входит в потребительскую корзину, нормировать потребности в таком типе товара нельзя.
Обувь не входит в потребительскую корзину, нормировать потребности в таком типе товара нельзя, передает РИА Новости. Об этом сообщил радиостанции "Говорит Москва" глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский:

"Каждый ориентируется на свои показатели. Нужно руководствоваться здравым смыслом. Можно весь шкаф заставить и показывать в телевизионных репортажах, как живёт звезда. Наверное, это не тот стандарт, на который нужно ориентироваться".

Ранее Росстат опубликовал данные Комплексного наблюдения условий жизни населения за 2018 год. В документе приводится статистика по финансовому положению жителей страны. Среди прочего, там говорится, что 35,4% россиян не имеют возможности покупать каждому члену семьи две пары удобной и подходящей по сезону обуви.

Комментируя эти данные, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил Росстат разъяснить эти данные, потому что на данный момент непонятно откуда такие цифры.
 
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Комментарии



Политика региона
3 апреля 2019  17:45
Обувь не входит в потребительскую корзину, нормировать потребности в таком типе товара нельзя.
Сенатор дал россиянам совет после публикации Росстата о доходах и обуви
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