Сенатор Дмитрий Азаров принял участие и выступил с докладом на заседании Совета по развитию местного самоуправления

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Обсуждался ход реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды и вопросы участия населения в осуществлении местного самоуправления.



С основным докладом выступил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.



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В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!



Наш с вами Совет по развитию местного самоуправления не занимается освоением больших, крупных – да каких угодно месторождений нефти, газа. Мы в рамках этого Совета не занимаемся вопросами освоения космоса либо Арктики, строительства подводного, надводного флота, авиации. Всё это очень важно для страны, всё, что я перечислил.



Вопросы, которыми мы занимаемся в рамках Совета, казалось бы, простые, тривиальные, вроде бы и текущие. Но на самом деле от качества решения этих вопросов в значительной степени зависит главное – уровень жизни граждан России. А, собственно говоря, в этом и есть основная цель работы любого уровня власти.



Начну с того, что состав Совета по развитию местного самоуправления, которому в этом году исполняется 10 лет, недавно был существенно обновлён. Теперь в него входят представители всех типов муниципальных образований: от крупных городских округов до небольших сельских поселений.



Не менее важно и то, что Совет объединяет представителей муниципалитетов из всех федеральных округов. Рассчитываю, что это повысит эффективность нашей совместной работы.



Сегодня предлагаю проанализировать принципиальный вопрос: как строить работу, как строится работа органов местного самоуправления по активному привлечению граждан в решение проблем городов, сёл, посёлков, насколько полно учитываются мнения людей, их инициативы и предложения. Именно с этих позиций рассмотрим направления дальнейшего развития местного самоуправления в нашей стране.



Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным заботам, а значит, диалог, стремление получить обратную связь должны быть приоритетом в работе местной власти. Только при постоянном, неформальном, заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития.



Востребованность таких подходов возрастает с каждым годом. В нашем обществе появляется всё больше граждан, которые проявляют свою инициативу, мы видим больше добровольческих инициатив, в том числе и на местном уровне.



Люди стремятся сделать что-то нужное, полезное. У них немало конструктивных идей, предложений, и главное – есть желание воплотить их в жизнь. Очень важно, чтобы со стороны власти было такое же встречное желание услышать, понять предложения инициативных граждан или инициативных групп.



Я не раз говорил, что игнорировать идеи и предложения граждан, заниматься «бюрократическим футболом» категорически неправильно. Неравнодушное, деятельное отношение людей к проблемам – это огромная ценность и очень хороший резерв, качество нашей работы. Необходимо всемерно поддерживать таких граждан.



Для этого у нас действительно имеется целый ряд механизмов. Это и публичные слушания, и территориальное общественное самоуправление, и местные референдумы, другие референдумы и другие инструменты. Сегодня рассмотрим практику их применения в различных регионах.



Свой достаточно интересный опыт вовлечённости граждан в решение задач местного самоуправления есть и здесь, в Кировской области. Это и проект поддержки местных инициатив, которые выдвигают граждане, и так называемый «народный бюджет», в рамках которого жители участвуют в выборе конкретных направлений использования денежных средств.



Одно из ключевых направлений, требующих максимально тесного взаимодействия между жителями и местной властью, – это благоустройство. Мы приступили к реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Из бюджета в текущем году на эти цели выделено 25 миллиардов рублей.



Напомню: когда мы запускали этот проект, его принципиальным условием было участие жителей в определении приоритетов благоустройства. Обустраивать придомовые территории, парки, общественные пространства необходимо, безусловно, с учётом мнения граждан, которые проживают на этих территориях, так, как это действительно нужно людям, а не так, как удобно тем, кто организует работы.



Особо подчёркивал это и в Послании Федеральному Собранию. К сожалению, не все руководители это услышали, и не везде это условие было воспринято как обязательное. Кто-то решил, что можно отделаться имитацией учёта мнения жителей и таким образом проявил явное неуважение к гражданам. Скажу больше, даже пренебрежение. При таком бюрократическом отношении толку, безусловно, не будет: ни с благоустройством, ни – что самое главное – с доверием со стороны граждан.



Совсем другой результат в тех муниципальных образованиях, где жители активно включаются в работу по благоустройству. Формируется действительно современная среда для жизни и бережное, ответственное отношение людей к своему двору, к своей улице и к городу в целом.



Давайте приступим к работе. Слово Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаилу Александровичу Меню.



Пожалуйста, Михаил Александрович.



М.Мень: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники заседания Совета!



Сегодня в стране существует целый набор форм участия людей в решении вопросов местного значения, это, во-первых, классические инструменты, такие как инициативное бюджетирование, правотворческие инициативы граждан и их участие в территориальном самоуправлении. Всё чаще для получения оценки жителями тех или иных инициатив используются онлайн-инструменты, такие как сайты, приложения, опросы, проводимые через интернет.



Последние годы широкую популярность набирают и волонтёрские добровольческие проекты. Люди активно используют ресурсы социальных сетей, онлайн-площадки для продвижения своих инициатив, сбора средств и поиска сторонников проектов благоустройства и приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», а этот проект сегодня стал как раз дополнительным импульсом для развития местного самоуправления и обратной связи с людьми.



В 2017 году страна впервые в своей истории приступила к реализации проекта по формированию комфортной городской среды, который реализуется системно с федерального уровня при федеральной методической и финансовой поддержке. И решения, принимаемые в рамках приоритетного проекта, проходят экспертное и общественное заключение.



Перед нами стоит масштабнейшая задача. До сих пор в России не было системного, целостного подхода к городской инфраструктуре на всех уровнях. Для создания этой системы и реализации первых проектов выделены значительные ресурсы. В этом году, помимо того что 25 миллиардов рублей из федерального бюджета выделено, у нас вместе с софинансированием из региональных бюджетов – общий объём – 42 миллиарда рублей.



В рамках проекта муниципалитеты с населением свыше 1000 человек обязаны принять современные правила благоустройства, выстроить системы уборки, озеленения и освещения городов. Регионами и муниципалитетами принимаются пятилетние программы, в которые войдут все территории, нуждающиеся в благоустройстве. И эти программы должны стать программным документом, очерчивающим всю стратегию развития города.



Но, пожалуй, главной особенностью проекта стало вовлечение людей в принятие решений по благоустройству и их реализация. Конечно, найти компромисс, особенно при благоустройстве дорог, не всегда просто, но мы видим, что наши региональные и муниципальные коллеги в основном справляются с этой работой. Сегодня 1657 муниципалитетов и 81 регион программы на этот год утвердили в срок.



Многие наши региональные коллеги в рамках этой работы нашли очень интересные решения. Например, в Саратовской области к обсуждениям дизайн-проекта «Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств» привлекаются не только жители, но и в дискуссиях активно участвуют представители бизнес-сообщества, активисты, эксперты и, что важно, специалисты архитектурных вузов и также студенческое сообщество.



В Ростовской области для популяризации этого проекта и максимального вовлечения людей запущен маршрут «Донское благоустройство». Это марафон в шести муниципалитетах, которые участвуют в проекте «Формирование комфортной городской среды». Разработан информационный портал, мобильное приложение к этому порталу. Всё обслуживание проводится в формате городских праздников для максимального вовлечения людей. Только в очных мероприятиях в Ростовской области приняло участие более трёх тысяч человек.



Кировская область. Здесь также есть позитивный опыт работы с вовлечением граждан. Здесь жителям предлагается широкий спектр инструментов участия: от простого голосования до проектных семинаров и даже до детских игр. Согласно принципам проекта, собственники могут на общем собрании самостоятельно выбрать, как благоустроить двор: только по минимальному, базовому, перечню работ или же выбрать дополнительные опции, такие как детские или спортивные площадки, хоккейную коробочку и так далее. Мы поощряем разнообразие форм участия жителей в проектах формирования городской среды. Правительство дало возможность регионам выбрать форму вовлечения собственников в такие проекты. При этом обращаю внимание, что проект не должен провоцировать иждивенчество, наоборот, мы должны воспитывать в людях ощущение своего двора, улицы и города как своей общей собственности.



Мы видим, что в 22 регионах установлено участие людей даже при минимальном перечне работ, оно, конечно, скорее символическое и чаще всего в субботниках, но всё-таки оно установлено. Это означает, что люди будут участвовать в благоустройстве своих дворов реальными делами. И здесь уже сейчас есть очень интересные примеры. Так, в Калининградской области принято решение проводить комплексный ремонт дворов. Все проекты в этом году реализуются с дополнительными работами. При этом собственники софинансируют проекты благоустройства в размере не менее 5 процентов. Всего в этом году в проекте принимает участие пять муниципалитетов, но комплексный ремонт будет произведен в 45 дворовых и пяти общественных пространствах.



В Республике Удмуртия в проекте, наоборот, участвуют все города и районы республики, здесь пошли по пути максимального вовлечения общественности. В регионе была проведена активная просветительская работа. Например, в ходе празднования Дня города в столице субъекта было организовано 217 дворовых локальных праздников. В результате в рамках проекта будет выполнен ремонт в 293 дворовых территориях и в 10 общественных пространствах. Причём граждане проявили высокую активность и желание сделать свой двор более комфортным и современным, вкладывая в том числе и собственные средства. Доля софинансирования собственников помещений в общей сложности составит от 5 до 21 процента. Причём на общественное обсуждение приглашались федеральные эксперты, которые помогли модерировать дискуссию, выбирать наиболее эффективные решения. Только в двух общих обсуждениях одного проекта приняло участие порядка 200 человек.



Субботники и иные формы трудового участия установило абсолютное большинство регионов, причём здесь могут включаться самые разные работы: от обустройства имеющейся инфраструктуры двора до озеленения, организации клумб. Например, в Калужской области в числе обязательных работ установилось приведение в порядок имеющихся во дворах частных построек: гаражей, сараев, которые есть во многих малых городах нашей страны, и, как правило, не украшают наши муниципалитеты, требуют ремонта. Мне кажется, хорошая инициатива, ее нужно использовать.



Важнейшая задача проекта – дать людям почувствовать ответственность за свою собственность, помочь им понять, что благоустройство – это их собственный проект, который они сами придумали и реализовали, а власть им в этом только помогала.



Что касается дополнительных работ. Здесь, согласно условиям проекта, деятельное участие собственников обязательно. Доля участия устанавливается местными властями, начиная от 1 процента. Причём эти средства могут собирать только инициаторы и сторонники дополнительных работ, что очень важно. Это логично. Если жители выбрали установку, например, детской площадки, то участвуют в этих работах представители семей с детьми. Если выбрана парковка для автотранспорта, то помогают в реализации этого проекта владельцы автомобилей. Партнёрами обычно выступают владельцы близлежащих предприятий, они достаточно часто идут навстречу своим соседям, добровольно включаются в реализацию данного проекта.



В целом мы видим, что проект стал по-настоящему объединяющим и дающим мощный импульс для создания местных сообществ. Например, в Тульской области по решению самих собственников в нескольких дворах планируется организация чаепития во время проведения работ, для того чтобы обеспечить дружескую атмосферу и привлечь к работам всех жителей ближайших домов. В Рязанской области жители одного из муниципалитетов даже придумали гимн проекта по благоустройству их населённого пункта.



К сожалению, в отдельных случаях общественные обсуждения проводились поверхностно. Например, людям представлялась неполная информация, анонсы обсуждений публиковались недостаточно широко или всего за несколько дней, на онлайн-оценку отводилось слишком мало времени. Ещё хуже, если в ходе обсуждения дизайн-проекта жители просили что-то в нём исправить, но в итоговом проекте пожелания эти не были учтены. Это недопустимо, и мы постоянно обращаем на это внимание регионов. Но есть ещё время исправить эти ошибки, это нужно обязательно сделать. Недопустимо игнорировать мнения людей.



Ну вот один из негативных примеров приведу. Это город Новочеркасск, Чувашия. Несмотря на просьбы жителей, решили делать набережную, а именно выложить гранитом. Собственно говоря, люди просили восстановить ту старую сцену, которая была на набережной, в виде ракушки, люди нашего поколения помнят такие ракушки. Было отказано людям и не сделано. Вместо этого была выложена гранитная набережная. Такие вещи, конечно, нельзя допускать.



Но в целом можно сказать, что проект «Формирование комфортной городской среды» стал по-настоящему народным, в реализации которого участвует вся страна. Нам помогает и партия «Единая Россия», и общественные организации, и Общероссийский народный фронт, студенческие объединения, экспертные сообщества. Выявляются и поощряются общественные инициативы, что позволяет подчеркнуть самобытность каждого муниципалитета. Сейчас параллельно с практической работой регионами готовится пятилетняя программа благоустройства, в которую должны быть включены все территории муниципалитетов, нуждающиеся в благоустройстве, а это, по сути, почти все муниципалитеты. Эти программы также будут проходить общественные обсуждения, и ни в коем случае нельзя обмануть доверие людей, отказавшись от реализации этих проектов в последующие годы. Это очень важно, у нас эта программа не на один год.



В завершение, Владимир Владимирович, хочу отметить, что работа по вовлечению граждан в процесс принятия решений, связанных с развитием городов, ведётся не только в рамках городской среды. Так, в соответствии с Вашими поручениями мы подготовили законопроект, предусматривающий изменения системы участия граждан в принятии градостроительных решений. В настоящее время перед принятием различных градостроительных решений проводятся публичные слушания, которые предусматривают исключительно собрания граждан. Кроме того, действующая система не предусматривает регистрации участников слушаний, что не позволяет их идентифицировать, в том числе и при проведении контрольных мероприятий. Ну, как следствие, в настоящее время выявить объективное мнение большинства граждан по тому или иному градостроительному проекту или решению, как правило, не представляется возможным. Это подтверждается большинством жалоб, которые участники публичных слушаний направляют в адрес власти. Первое, это неудобное время проведения собраний, как правило, это делается в рабочее время, не все могут прийти. Недостаточная вместимость и доступность помещений, в том числе и для лиц с ограниченными физическими возможностями, участие в публичных слушаниях лиц, не проживающих на территории, в отношении которой проводится соответствующее слушание. Бывали случаи, когда и автобусами даже свозили в интересах одной стороны на подобного рода обсуждения. Необоснованное игнорирование в итоговых документах предложений и замечаний участников публичных слушаний, которые высказывались в ходе собрания.



Подготовленные нами изменения предусматривают переход к общественным обсуждениям. В чём главное различие? Во-первых, несколько форм фиксации мнения участвующих в общественных обсуждениях граждан, что позволит максимально выявить мнение граждан. То есть у нас здесь и письменная форма предусматривается, и направление письменной формы предложений и замечаний с использованием сети Интернет и так далее.



Далее ‒ размещение в публичном доступе результатов обсуждения, содержащих аргументированные выводы о целесообразности или нецелесообразности учёта представленных предложений и замечаний.



Следующее ‒ формирование в качестве предложения к протоколу обсуждения перечня участников общественных обсуждений, включающего в себя, что крайне важно, сведения об участнике таких общественных обсуждений: фамилия, имя, отчество, адрес и так далее. У нас этот законопроект готов, он уже внесён в Государственную Думу. И в случае, Владимир Владимирович, Вашей поддержки мы с коллегами из парламента в осеннюю сессию готовы его принять.



Спасибо.



В.Путин: Спасибо большое.



Кузнецов Александр Юрьевич, глава города Мичуринск Тамбовской области. Пожалуйста.



А.Кузнецов: Спасибо, Владимир Владимирович.



Добрый день, уважаемые коллеги, друзья!



Мне сегодня приятно выступать здесь и представлять Тамбовскую область и город Мичуринск, наукоград. В 2003 году Вашим указом, Владимир Владимирович, статус наукограда был присвоен городу Мичуринску, и теперь это даёт возможность развиваться и нашей науке, и муниципалитету в целом, который до сих пор остаётся единственным в сфере агропромышленного комплекса.



Где-то на этапе своего профессионального становления я побывал в гостях у своего подмосковного коллеги, который в тот момент четыре раза был избран в результате прямых выборов, и на мой вопрос «как это удаётся?» он меня посадил в машину, повёз по городу и начал именно завозить во дворы, показывать отремонтированные подъезды, дворы, тротуарные дорожки, детские площадки. И в тот момент он сказал, что наряду со всеми мероприятиями, которые мы проводим в различных сферах, для жителей самое важное и видимое – это то место, где он проживает. Соответственно, это тот двор, который он видит каждый день.



Я в тот момент – это было 13 лет назад – взял себе на вооружение и ежегодно стараюсь с этим идти и обсуждать все вопросы с жителями, и это даёт, соответственно, свои положительные плоды в рамках поддержки жителей.



Сегодня в стране начинает реализоваться масштабный проект, который как раз нацелен на формирование комфортной городской среды, и, с моей точки зрения, это очень своевременные и важные шаги. И что хочется отметить? Что данный федеральный проект возник не на ровном месте, у каждого региона был свой опыт проведения работ по благоустройству и вовлечению в эту работу граждан. И у всех он был разный.



В Тамбовской области формирование комфортной среды стало для всех органов власти именно приоритетным направлением, и на определённом этапе мы чётко себе сказали, что ни в коем случае не должно звучать слово «нет». Мы должны изыскать различные методы для решения вопроса или же обозначить конкретные сроки исполнения. Сначала мы вошли на улицы частного сектора, на самые проблемные стали завозить щебёнку, засыпать, потом стали закупать цветы и вместе с жителями высаживать их во дворах. Потом высадили у роддома яблоневую аллею, и сейчас очень приятно осознавать, что каждый, который родил ребёнка, высаживает аллею, и люди приезжают целыми семьями ухаживать за ними, испытывая, наверное, радость от этого счастливого момента в жизни.



Потом появилась программа «Народная инициатива», когда жители сами предлагали тот или иной проект и голосовали именно за него через распространение определённых опросных листов. И самое главное для нас, чтобы как можно большее количество жителей принимало участие в этих проектах. Девиз простой: «Есть доска – принеси доску. Есть труба – принеси трубу. Нет ничего, просто приходи и вместе с нами помогай копать». Спустя какое-то время руководству области была предложена другая программа, «50 на 50», которая бы стимулировала жителей софинансированием, и на каждый вложенный жителями рубль предлагалось вложить бюджету не менее одного. И суть была не только в экономии бюджетных средств, именно вкладывая свою частичку в общее дело, население по-другому стало относиться к созданному и чувствовать ответственность за сохранение того, что было сделано, и учить своих детей так же бережно относиться ко всему благоустройству. И, наверное, не преувеличу, если скажу, что именно в таких дворах сегодня состояние такое, как будто бы они созданы в первый год своей работы. Конечно, все наши усилия кардинально не смогли бы изменить состояние, поэтому новый приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» стал шагом, которого ждали люди, и программа затронула самое важное и близкое, наши дворы.



В этом году в городе Мичуринске на выделенные средства мы отремонтируем 41 дворовую территорию. Отмечу, что из федерального бюджета Мичуринск получает чуть больше 23 миллионов рублей, региональный бюджет оказывает поддержку в размере более 5 миллионов и, соответственно, местный бюджет порядка 300 тысяч рублей, что для малого города, в общем-то, довольно-таки существенная поддержка.



В.Путин: Сколько вы получили, ещё раз скажите?



А.Кузнецов: Мы получаем из федерального бюджета 23 миллиона рублей. Область даёт 5 миллионов рублей, то есть для нас это значительная довольно-таки сумма.



Мы провели в рамках выбора этих территорий более 500 встреч с жителями, и условия программы именно вовлечения жителей очень правильные, потому что именно они знают прежде всего, где должна пройти тропинка, где должна стоять лавочка, где люди сидят под деревом, и так далее.



Я хочу сказать, что проект вызвал необычайный интерес жителей. И только в первый год, в этом году, заявки получили в три раза больше, чем, соответственно, позволяло финансирование. Но мы для себя приняли решение, что эти заявки в обязательном порядке не должны быть проигнорированы, мы проект будем продолжать, и, соответственно, в следующем году будем уже ремонтировать те территории, которые были заявлены.



В этом году жители также приняли решение по созданию двух общественных зон: это территория, которая прилегает к строящемуся бассейну, который будет сдан и введён в сентябре 2017 года, и, соответственно, ещё одна зона общественного доступа – это привокзальная площадь, которая примыкает к вокзалу, который является памятником культурного значения. Он будет стилизован в виде нашего бренда – мичуринского яблока, а на лавочке, соответственно, Иван Владимирович Мичурин будет «встречать» жителей города, которые приезжают к нам.



Хочу сказать, что проект по формированию комфортной среды действительно стал объединяющим. И даже несмотря на первоначальное, может быть, некое неверие, жители очень подхватили данную тему, участвуют практически все: и мамы, и пенсионеры. Мы сейчас приняли пятилетние программы по благоустройству и даём жителям надежду, что их двор будет благоустроен если не в этом году, то, по крайней мере, в самое ближайшее время.



И заканчивая, Владимир Владимирович, хочется вспомнить слова, такие были в стихотворении: «И на Марсе будут яблони цвести». Мы очень хотим, скажем, жители всей России, муниципалитеты, конечно, чтобы яблони цвели не только на Марсе, но по всей нашей России, причём чтобы цвели не один раз в год, а постоянно, и чтобы город-сад представлял из себя каждый муниципалитет, и большой, и малый.



И в связи с этим хочу обратиться к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой, чтобы финансирование из федерального бюджета данного проекта, по крайней мере, на пять лет ещё сохранялось, потому что тема затронула в хорошем смысле слова абсолютно всех. Спасибо за внимание и поддержку.



В.Путин: Александр Юрьевич, я так понимаю, что без федерального финансирования эта программа не могла быть реализована?



А.Кузнецов: Она могла бы реализоваться, но не в тех объёмах, Владимир Владимирович, конечно. Если раньше, взять мою прежнюю работу, мы там работали 50 на 50, допустим, первый год – четыре двора, потом 14, потом 45. А здесь сразу одним махом для одного маленького города. 41 территория, это не считая другие проекты: «50 на 50», «Народная инициатива». Это значимая поддержка для всех.



В.Путин: Спасибо большое.



Пожалуйста, ассоциация «Единое общероссийское объединение муниципальных образований», Кидяев Виктор Борисович.



В.Кидяев: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!



Одним из механизмов участия граждан в муниципальном управлении, который зарекомендовал свою эффективность, является территориальное общественное самоуправление. Очень важно и своевременно, что мы сегодня можем обсудить этот вопрос на таком высоком уровне. От Общероссийского конгресса муниципальных образований и Ассоциации территориального общественного самоуправления разрешите Вас искренне поблагодарить за эту возможность.



Коллеги уже отметили, что в благоустройстве территории активно участвуют неравнодушные жители. При этом особо хочу подчеркнуть, что для территориального общественного самоуправления [ТОС] благоустройство всегда являлось одним из ключевых направлений деятельности. И 150 лет назад, и сейчас основа самоуправления – это добрая воля, патриотизм и активная жизненная позиция людей. Сегодня делается многое, чтобы местное самоуправление имело возможность заботиться о людях и создавать условия для их комфортного проживания. Сотрудничество местной власти с населением на постоянной и системной основе – это обязательное условие развития нашей страны. Из личного опыта работы главой муниципального района знаю, что сделать можно многое, если есть понимание и поддержка людей.



Первые ТОСы появились в крупных городах: в Москве, в Новосибирске, в Перми, в Хабаровске. Затем при поддержке ряда регионов ТОСы начали развиваться и в сельской местности, например, Архангельская, Вологодская, Кировская, Костромская области, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Бурятия, Коми. Сегодня в России, по данным Минюста, насчитывается 27 600 ТОСов, они занимаются обустройством жизненного пространства, культурной и спортивно-массовой работой, экологией и общественным порядком. Они строят детские спортивные площадки, создают противопожарные отряды, выполняют многие общественно полезные функции. Так, активисты ТОСа «Кировец‑3» из города Омска на улице Авиагородок создали парковую зону. В Воронежской области активисты ТОС «Кучугуры» отремонтировали участок поселковой дороги, обновив полотно и укрепив придорожные конструкции.



Смело можно сказать, что ТОСы вносят весомый вклад в развитие территорий. Справедливо было бы включить ТОСы в региональные реестры исполнителей общественно полезных услуг. Как показывает практика, ТОСам сложно эффективно работать без активной и системной государственной поддержки, причём эта поддержка должна быть комплексной, организационно-правовой и материальной.



В целях консолидации усилий в порядке тосовского движения в январе прошлого года Общероссийский конгресс муниципальных образований выступил с инициативой о создании общенациональной ассоциации ТОС. Сегодня ассоциация активно работает по созданию региональной сети, создает механизмы поддержки ТОС, организует площадки по обмену лучшими практиками. Конгресс также ведёт мониторинг развития ТОС в регионах России.



Данные мониторинга вносятся на интерактивную карту конгресса, которая создаётся как инструмент цифрового управления и развития местного самоуправления. Мы видим большие перспективы в продвижении института ТОС в России.



Чтобы ТОС стали более эффективными, необходимо решить две основные задачи. Прежде всего, надо упростить процедуру получения ТОС статуса юридического лица, который позволяет ТОС привлекать дополнительные ресурсы для своей деятельности. Сегодня для регистрации необходимо собрать не менее одной трети жителей территории с их паспортными данными, заверенными нотариусом, а это очень сложно. Мы предлагаем упростить для ТОС отчётность и законодательно установить особенности деятельности ТОС как некоммерческих организаций. Кроме того, предлагаем проработать вопрос о включении и поддержке ТОС в полномочия региональных органов власти.



Безусловно, коллеги, не следует насильно внедрять территориальные общественные самоуправления. Эффективным этот механизм может быть только там, где инициатива и желание исходят от самих людей.



Уважаемый Владимир Владимирович!



Являясь руководителем Общероссийского конгресса муниципальных образований, который сегодня объединяет советы муниципальных образований всех регионов нашей страны, убеждён, что лучшие проекты по включению жителей в процессы муниципального управления заслуживают поддержки и поощрения на федеральном уровне.



При определении механизмов такой поддержки необходимо учитывать специфику муниципальных образований. Есть малые города, к которым можно отнести города с численностью населения до 100 тысяч человек, в которых есть свои особенности участия граждан. Есть исторические поселения. Например, Суздаль Владимирской области, Углич Ярославской, Зарайск Московской области и другие, где особенно важным является сохранение облика города и его истории. Будет полезно провести конкурс по отбору самых успешных проектов и наградить победителей. Это стало бы хорошим стимулом для муниципалитетов и положительно скажется на условиях жизни наших людей.



Конгресс сегодня разрабатывает и внедряет свои предложения по развитию механизмов привлечения граждан к муниципальному управлению. В четвёртом квартале текущего года мы хотим провести форум с участием представителей местного самоуправления со всех регионов нашей страны, где подробно обсудим эту тему. От всей души, уважаемые коллеги, я лично искренне приглашаю всех вас поприсутствовать, давайте вместе подведём итоги и наметим планы на перспективу.



Спасибо.



В.Путин: Спасибо большое. Благодарю Вас.



Гордеев Алексей Васильевич, пожалуйста. Воронежская область.



А.Гордеев: Спасибо.



Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники заседания Совета!



У меня достаточно трудная задача, не хочется повторяться и говорить правильные мысли, которые здесь прозвучали. И я поэтому, Владимир Владимирович, если разрешите, опыт Воронежской области опущу, а скажу несколько, на мой взгляд, важных направлений.



Практика на местах показывает, что местное самоуправление функционирует недостаточно эффективно. Наряду с такими проблемами, как отсутствие финансовой основы самоуправления, доминирование старых управленческих моделей, и об этом тоже надо говорить, оно не выполняет в полной мере свою основную миссию, ради чего, собственно, и создавалось, – быть реальным институтом решения вопросов местного значения, прежде всего с участием самого населения. Таким образом, в настоящее время неиспользованным остаётся важнейший ресурс – это соучастие граждан и их инициатив в созидательных делах.



Внедряемые в настоящее время механизмы и то, что сегодня государство с этого года обратило внимание, такие как инициативный бюджет, самообложение и другие, являются по своей сути привнесением в местное самоуправление элементов современного эффективного управления. Вместе с территориальным общественным самоуправлением, то, что звучит как ТОСы сокращённо, они формируют среду полноценного вовлечения жителей в развитие своих территорий. ТОС представляет собой достройку снизу системы местного самоуправления и создаёт тем самым его фундамент. При правильном развитии этой институции достигается главная стратегическая цель – рост самосознания и ответственности граждан за состояние места их проживания. Такой подход можно сравнить с общинами, которые существовали в нашей стране веками. Здесь важно выбрать правильную модель поддержки инициатив жителей, о чём говорили предыдущие выступающие, поскольку избыточная формализация, процедурная сложность, затягивание сроков реализации проектов, доминирование чиновников при принятии решений нивелирует положительный эффект.



Выбранная модель позволяет экономно и быстро удовлетворять запросы населения, это то, что начало свою реализацию в текущем году, и это показывает уже реальная практика. В результате у населения формируется и развивается проактивная жизненная позиция, повышается ответственность за собственные действия и желание участвовать в позитивных преобразованиях. То есть люди становятся хозяевами своей территории, в конечном итоге и своей жизни. Важно ещё отметить, что ТОС служит своеобразным мостом между поколениями и площадкой для реализации потенциала молодых людей. И мы видим, как раз молодые люди приходят с теми или иными проектами.



Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!



Выступая совсем коротко, хотел бы обратить внимание, что эффективно функционирующая система поддержки ТОС повышает доверие к власти, население видит реальные результаты совместной работы с органами власти, с чиновниками, с представителями местного бизнеса, общественными активистами. Со временем из гражданских активистов формируются лидеры практических дел, и эти лидеры становятся ещё и проводниками общественных мнений конкретных локальных территорий, затем входят эти лидеры в резерв органов местного самоуправления. В перспективе очевидна эволюция процессов соучастия органов ТОС в решении вопросов местного значения: от узких, но значимых и чувствительных, таких как благоустройство, начатых в текущем году, до вопросов общественной безопасности, взаимопомощи и поддержки нуждающихся, формирования полноценного социума, способного к саморазвитию.



И если разрешите, Владимир Владимирович, одно короткое предложение. Сейчас действует правительственная комиссия по региональному развитию, по региональной политике, возглавляет Дмитрий Николаевич Козак. Мы считаем, комиссия работает очень эффективно, но хотелось бы дополнить её состав и представителями местного самоуправления, например, мэрами ряда городов.



Спасибо за внимание.



В.Путин: Спасибо большое, Алексей Васильевич.



Пожалуйста, Кашин Станислав Александрович, глава муниципального образования Белохолуницкого городского поселения одноименного района Кировской области. Пожалуйста.



С.Кашин: Спасибо.



Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники Совета!



Рад поприветствовать всех вас от имени представителей местного самоуправления Кировской области на нашей вятской земле.



На территории Кировской области расположено 364 муниципальных образования, где проживает более 1 миллиона 300 тысяч человек. Вы назвали, Владимир Владимирович, уже две наиболее успешные практики инициативного бюджетирования, реализованные на территории Кировской области, это практика «Народный бюджет» и проект по поддержке местных инициатив. Так вот я позволю себе остановиться на них несколько подробнее.



Начиная с 2014 года на территории Кировской области реализуется проект под названием «Народный бюджет», проект, который даёт жителям реальную возможность поучаствовать в распределении бюджетных средств. Как работает этот механизм? Органы местного самоуправления через официальные источники, через средства массовой информации, через социальные сети информируют жителей о том, что начинается процедура формирования так называемой бюджетной комиссии. В назначенное время активные жители разного возраста, разного социального статуса, те, кому оказалась эта тема небезразлична, собираются и из своего состава выбирают от 10 до 15 человек, которые впоследствии формируют так называемую бюджетную комиссию. Далее на заседаниях этой комиссии выдвигаются различные предложения, обсуждается и отбирается конкретный проект, необходимый к реализации. Но при всём при этом одним из основных условий является обучение членов этой бюджетной комиссии. Они проходят достаточный объём обучающих семинаров о том, что из себя представляет бюджетный процесс, о том, что относится к вопросам местного значения, как проходит процедура торгов и так далее. «Народный проект» достаточно нов для Кировской области, но на сегодняшний день уже видны определённые успехи. За весь период его существования в Кировской области был реализован 21 проект по ремонту дорог и тротуаров, благоустройству парков, мест массового отдыха, учреждений культуры и других социально значимых объектов.



Ещё один из проектов, который был отобран в 2016 году, успешно реализуется в настоящее время в Кировской области в шести городских поселениях. Жители уже смогли оценить, насколько благодаря этому проекту меняется их город. Например, в Уржуме на месте старой, почти разрушенной лыжной базы появилась новая, в посёлке городского типа Фаленки на месте пустыря появилась красивая и современная детская площадка.



За всё время действия проекта, то есть с 2014 года, жители уже поучаствовали в распределении 44 миллионов бюджетных средств.



Одним из положительных итогов проекта можно назвать высокую заинтересованность граждан. Немало очень активных, инициативных жителей, которые принимали участие в проекте. Они для себя уже приняли решение в этом сентябре в единый день голосования участвовать в выборах в местные думы.



Проект этот нужный, проект очень актуальный. Итогами его реализации становится не только повышение комфортности проживания в муниципалитетах, но и повышение финансовой грамотности, что играет особую, очень важную роль в налаживании отношений между органами власти и населением.



Ещё один проект, который активно реализуется в нашем регионе с 2010 года, это проект по поддержке местных инициатив. Кировская область – это один из первых регионов, который начал реализацию этого проекта и на сегодняшний день является единственным регионом Российской Федерации, который применил подобную практику решения вопросов с участием мнения населения для всех форм муниципальных образований, то есть от самого маленького сельского поселения с несколькими сотнями проживающих до крупного городского округа. Этот проект обеспечивает очень широкое вовлечение граждан на всех этапах его реализации. Изначально население на собрании определяет вопрос, который требует решения, самостоятельно устанавливает размер своего денежного вклада, формирует инициативную группу, которая уже формирует заявку на конкурсный отбор и обеспечивает сбор этого финансового вклада, принимает участие в мониторинге хода работ, и, конечно же, приёмке окончательно реализованного объекта. И что самое главное, содействует его последующей бережной и долговечной эксплуатации. За восемь лет реализации этого проекта в собраниях населения суммарно приняло участие 996 тысяч человек, что составляет 78 процентов от всей численности населения Кировской области. Участниками проекта стали 313 городских и сельских поселений из 320 всего и все муниципальные районы, а также все городские округа, расположенные на территории Кировской области.



Местные инициативы получают региональную финансовую поддержку по итогам ежегодного конкурсного отбора муниципальных заявок, который проходит на условиях софинансирования из местного бюджета, а также софинансирования физических и юридических лиц. За восемь лет осуществлено 2225 инициатив, на решение которых консолидированно направлено более 2 миллиардов рублей. Средний денежный вклад населения составляет от 9 до 14 процентов, а в некоторых поселениях по некоторым заявкам денежный вклад населения превышает 50 процентов.



Проект показал свою экономическую и социальную эффективность, он очень широко востребован населением Кировской области. Жители региона, решая в рамках этого проекта именно те проблемы, которые они для себя определяют и считают первостепенными, начинают ощущать себя хозяевами своей земли. При личном отношении к этому проекту появляется заинтересованность и требовательность в оценке результатов и качестве выполняемых работ, обеспечивается его бережная эксплуатация и сохранность реализованного муниципального проекта.



Сегодня мы можем смело утверждать, что реализация практики инициативного бюджетирования активизировала на территории Кировской области диалог власти и населения, повысила гражданскую активность населения и, самое главное, позволила муниципальным образованиям решать конкретные задачи, конкретные вопросы местного значения на более качественном, недоступном ранее уровне.



К сожалению, такие проекты не слишком широко распространены в регионах, и, по словам коллег, в определённом смысле их останавливает отсутствие законодательного регулирования данных вопросов именно на федеральном уровне. Поэтому считаем, что для более эффективного внедрения практики инициативного бюджетирования было бы просто замечательно, если бы в федеральных нормативных актах появились положения, которые будут хотя бы рамочно регулировать данные вопросы, закрепив полномочия региональных и муниципальных органов власти в этой сфере.



У меня всё. Спасибо за внимание.



В.Путин: Станислав Александрович, а сколько в вашем поселении проживает людей?



С.Кашин: 11 800.



В.Путин: Прилично. А территория большая?



С.Кашин: 11 квадратных километров.



В.Путин: Это много, мало?



С.Кашин: Ну это немного.



В.Путин: А вы на эти цели, на благоустройство что-то получали, денежки-то какие-то?



С.Кашин: В рамках проекта «Комфортная городская среда» 6 миллионов.



В.Путин: Получили, да?



С.Кашин: Да-да.



В.Путин: Игорь Владимирович, а Вы как оцениваете эту работу в области?



И.Васильев: Очень хороший проект, потому что, мне кажется, самое главное – это участие жителей в решении того, что должно быть сделано в первую очередь, определение ими самими формы участия, то есть денежная или на субботниках. И самое главное, о чём сейчас говорилось, это повышает уровень сохранности объектов. Если люди сами участвовали, они по-другому к этому относятся, и возникает диалог действительно, когда человек вкладывает свои деньги, видит, как к этому относится власть, как она добавляет определённый бюджет, и у нас возникает честное, нормальное отношение к муниципалитету.



В.Путин: Мне кажется, что даже если люди не вкладывают свои деньги, но они инициируют какую-то работу, то они к результатам этой работы бережнее относиться будут.



И.Васильев: Совершенно верно. И здесь, Владимир Владимирович, есть ещё и обратная сторона медали. То есть мы сейчас при определении, скажем так, всех своих проектов, какая-то дорога должна быть отремонтирована, где в первую очередь, мы проводим интернет-голосование. И участие людей в подобного рода проектах очень сильно повышает доверие к интернет-голосованию, где даже без их участия дороги будут ремонтироваться. Это серьёзный фактор.



В.Путин: Спасибо.



Азаров Дмитрий Игоревич, пожалуйста.



Д.Азаров: Спасибо.



Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!



Тема, которую мы сегодня обсуждаем, крайне важна и актуальна. Вовлечение граждан в принятие решений на местном уровне – это вообще, на мой взгляд, главный потенциал местного самоуправления, который отличает его от просто управления территорией.



Эффективная реализация этого потенциала даёт впечатляющие результаты по развитию городов и сёл. И примеров тому в стране, кстати, очень много.



И, конечно же, масштабный и яркий приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», который активно реализуется по всей стране благодаря Вашему, Владимир Владимирович, решению, способствует раскрытию этого потенциала в тысячах муниципалитетов. В этом проекте, на мой взгляд, как в капле воды, отражается всё многообразие форм и методов вовлечения населения в принятие решений на местном уровне. Он даёт возможность выстроить прозрачный и понятный населению механизм взаимодействия с местной властью, развивая эффективные формы участия граждан на всех этапах, начиная с выбора объекта, проектирования, совместной реализации, общественного контроля за приёмкой работ.



Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!



Ход реализации проекта, имеющийся опыт вовлечения граждан в принятие решений создаёт предпосылки для ряда предложений по совершенствованию норм законодательства. Мы проанализировали этот опыт и проблемы, и вот что предлагается.



Первое, как сегодня муниципалитеты определяют набор мероприятий и норм в сфере благоустройства, принимают правила благоустройства. И здесь мы зачастую видим такое разнообразие, которое, честно говоря, не всегда радует людей. И хотя появились очень содержательные методические рекомендации Минстроя России, Михаилу Александровичу спасибо за это отдельное, картина по стране всё-таки остаётся довольно пёстрая. Вероятно, стоит рассмотреть вопрос об указании в федеральном законе, что общие требования и подходы к благоустройству территории устанавливаются нормативным актом Правительства Российской Федерации. В этом случае на федеральном уровне будет раскрыто основное содержание деятельности по благоустройству, закреплены ключевые понятия и тем самым определены для местного самоуправления надёжные ориентиры для дальнейшего совершенствования качества и комфортности проживания в городах и сёлах.



Актуален вопрос разграничения сфер: благоустройства, безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия, которые зачастую являются смежными. Попробую привести один пример, с которым сталкиваются коллеги, муниципалитеты по привлечению к ответственности по административным правонарушениям за порчу газонов автотранспортными средствами – заезды, парковки на газонах.



Сегодня наказать такого нарушителя – очень непростая задача. Губернатор Кемеровской области до Верховного Суда дошёл в судебных тяжбах с таким нарушителем, есть решение, но проиграл. Что, собственно говоря, далеко ходить? В 200‑м законе Кировской области об административной ответственности содержалась норма, статья «повреждение или уничтожение цветников, газонов, размещение на указанных объектах и движение по ним транспортных средств». И несмотря на то что, как говорят, «на Вятке свои порядки», она была опротестована прокуратурой. Сразу оговорюсь, что, на наш взгляд, абсолютно правильно, поскольку она противоречила норме федерального законодательства. То есть есть что уточнить и в этой сфере по разграничению.



Также на федеральном уровне не заданы основные требования к порядку участия собственников зданий и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, которые устанавливаются муниципалитетами. Вопросы на практике вызывает и определение границ таких территорий. Тема чувствительная как для муниципалитетов, так и для собственников, поэтому в перспективе представляется возможность проработать вопрос о том, чтобы задать основные параметры на федеральном уровне, в том числе в части установления правил определения границ прилегающих территорий. Тут важно, чтобы муниципалитеты имели чёткое понимание, каким образом эти границы определять, чтобы не допускались и нарушения прав и законных интересов различных лиц, в том числе предпринимателей, конечно, избежать этого кране важно.



Ещё одна проблема, на которую хотелось бы обратить внимание, – это срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения в области благоустройства, который составляет два месяца. Законом предусмотрен ряд процедур, без соблюдения которых невозможно привлечь виновное лицо к ответственности. Уведомление, извещение о таких процедурах направляется, как правило, почтовой связью. И не всегда сразу находят адресата. В случае если невозможно вручение, то оно в соответствии с приказом Минсвязи 30 дней хранится на объектах почтовой связи. Соответственно, часто срок истекает, и нарушение остаётся безнаказанным. Поэтому предложил бы увеличить срок за подобного рода правонарушения, срок давности, до шести месяцев.



Сегодня коллеги уже достаточно подробно сказали о ТОС, не буду повторяться, действительно очень важный институт.



Вместе с тем наряду с этой формой в сельской местности активно развивается институт старост, который становится близким населению и всё более распространённым. Сельские старосты назначены, избраны и действуют более чем в 24 тысячах сельских населённых пунктов, это более 4000 муниципальных образований в пределах 42 субъектов Российской Федерации.



Староста, пользующийся авторитетом у местных жителей, берёт на себя ответственность за многие вопросы, важные для селян, обеспечивает представительство жителей деревень в сельских муниципалитетах. Видимо, пришло время подумать о необходимости закрепления в федеральном законе общих принципов и основных гарантий деятельности старост. Здесь практика сложилась. Люди, как сказал коллега, уже дорожку, в общем, протоптали, нам бы правовыми нормами это оформить теперь, на мой взгляд. При этом уверен, что можно найти такой подход, который позволит дать в законе общие ориентиры для регионов, при этом сохранив возможное многообразие с учётом местных особенностей и традиций.



С учётом регламента, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, не буду озвучивать все предложения, они содержатся в материалах, которые розданы всем участникам. Уверен, что всесторонняя проработка и воплощение озвученных сегодня идей даст импульс развитию эффективных форм вовлечения граждан в принятие решений на местном уровне, в решение самых важных, понятных и близких для людей вопросов, касающихся каждого города, посёлка, двора, улицы. И это, безусловно, будет способствовать дальнейшему раскрытию потенциала местного самоуправления.



Спасибо за внимание.



В.Путин: Спасибо большое.



Уважаемые коллеги, пожалуйста, кто хотел бы что-то добавить? Прошу Вас.



Ф.Мухаметшин: Спасибо большое.



Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые члены Совета, участники заседания!



Я, характеризуя в целом систему МСУ в Татарстане, несколько слов хотел бы сказать. Это эволюционный путь в новой российской государственности, активно проходит, успешно развивается. Но подмечу, что мы, наверное, субъект Российской Федерации, в котором наибольшее количество муниципальных образований, Владимир Владимирович, 956 муниципальных образований. Два городских округа, 43 муниципальных района, 911 поселений, из них 872 сельских поселения, деревни и сёла. Связано это с тем, что при формировании муниципалитетов в рамках 131‑го федерального закона, Дмитрий Николаевич хорошо знает, мы утвердили их в границах ранее действовавших административно-территориальных единиц, сельсоветов союзного периода. Ну и главную задачу при этом решали – согласие людей разных национальностей, проживающих в соседних деревнях, и ту шаговую доступность до муниципальных властей, которая одним из ключевых поставлена в федеральном 131‑м законе. Мы реализуем порядка 30 программ поддержки муниципалитетов из республиканского бюджета. Это капитальный ремонт жилого фонда, клубы, ФАПы, участковые инспектора милиции, где одновременно офисы, квартиры, дом, где он проживает, и многое другое.



Несмотря на весомую поддержку, органы местного самоуправления сталкиваются со многими проблемами, которые волнуют всех нас и особенно часто возникают при крупных общеполитических программах, выборах разного уровня, и люди нам это высказывают. Низкая вовлечённость, как Вы сказали, Владимир Владимирович, – одна из главных целей. Мы долго думали над этим в Татарстане, изучали опыт Пермского края ещё в 2013 году, и, взяв оттуда их инициативу по включению населения в самофинансирование – своими деньгами участие в решении социальных задач на своей территории, – мы её как бы развили, дополнили и уточнили.



Я хочу рассказать немножко о самообложении. Это не насильственное действие, это не давление власти, это рассказ людям о том, что с участием ваших средств мы добавляем из республиканского бюджета, а Президент нашей республики принял решение: на рубль – 4 рубля из бюджета Республики Татарстан. Таким образом, увеличивается общая сумма средств, на которые можно решать ряд задач. Привлечение населения к деятельному участию в решении конкретных проблем местного значения – как раз с этого и начинается, с обсуждения этих вопросов на сходах и на референдумах в сельской местности и в городах, ТОСах, о которых коллеги уже сказали. Эти мероприятия отличаются повышенной гражданской активностью людей, высказываются вопросы и связанные с самофинансированием, и политические, и правовые, и ряд других вопросов. Это встреча властей разных уровней Республики Татарстан с населением, каждый год проводим это дело. Не всегда там приятно слушать, не всегда высказываются, но вопросы самообложения и участия населения как всегда поддерживаются, исключают равнодушие людей, они понимают, что это надо делать, поскольку и поддержка органов государственной власти в республике значительная. Ну и своё мнение, конечно, этой аудитории надо обязательно высказать.



Несколько цифр. Динамика референдума всё время идёт по нарастающей, как уже коллеги выступили, сказали. Если первый раз их провели в 93 поселениях, то уже в 866 поселениях в 2016 году, 95 процентов. И средняя явка составляет 69,4, и явка тоже растёт, активизируется население. За время проведения, за последние четыре года референдумов общая сумма собранных гражданами средств составила почти 582 миллиона рублей. Размер платежа на одного человека в нашей республике варьируется, сами они на сходах решают, от 200 рублей до 600 рублей с каждого человека, прописанного и живущего на этой территории поселения. Собираемость средств составила 83,5 процента. В целевом отношении средства самообложения в основном направляются на решение задач, по которым прямого финансирования в местном бюджете не предусмотрено либо его недостаточно, но всё это делается с согласия и по предложению самих участников сходов и встреч.



Очень приятно, я поддерживаю высказывание о том, что участие людей своими деньгами в решении этих задач своей территории воспитывает патриотизм, повышает культуру, обеспечивает сохранность.



Я недавно был в Буинском районе, у нас сходы проходили, там подходили люди и благодарили. Отремонтировали кладбище, покрасили, срезали все усохшие деревья, вывезли, и бабушка, которая потом на встрече говорила: «Мухаметшин, дай мне слово, я хочу сказать», – сказала: «На этом погосте лежат мои предки. Я участвовала своими 200 рублями из пенсии, мне на душе спокойнее стало. Я теперь буду и ходить, и радоваться, и жить, потому что скоро сама туда собираюсь». Вот это важнейший фактор.



То, что мы из республики выделяем, за четыре года выделили 2 миллиарда 283 [тысячи] рублей, к рублю 4 рубля – это те деньги, которые и так планировались на поддержку органов местного самоуправления, но, включив вот этот механизм, мы включили добавленную стоимость и сумму увеличили, и, самое главное, людей подключили на местах.



Ещё одна новация, которой я хотел поделиться. Мы пришли к выводу, что надо проводить эти сходы не так, месяцами. А до этого мы так проводили: когда соберутся, тогда и проведут. Один день установили, по решению совета муниципальных образований Республики Татарстан – Кидяев в курсе дела, – воскресенье в ноябре, Владимир Владимирович. Для чего? Позволяет, во-первых, упорядочить, унифицировать набор оргмероприятий этого референдума.



Во-вторых, голосование до начала финансового года, когда мы бюджет утверждаем, даёт возможность своевременно организовать сбор средств граждан и получить софинансирование из бюджета уже по итогам первого квартала, а значит, в лучший период, летний, мы можем благоустроительные дела и другие задачи решать в это время уже с имеющимися, с согласованными с ними решениями, что будем делать, проектами и деньгами, которые определили и сами жители, и бюджет республики.



Проблемы есть, которые я тоже хочу поднять. Не знаю, для всех они подходят или нет. Нами опыт накоплен уже достаточный, я говорю, четыре месяца мы этим делом занимаемся. Федеральный закон о референдуме позволяет и требует проведения референдума или схода граждан. У нас есть муниципальные поселения, в которых в одном поселении, на одной административно-территориальной единице, три деревни, две деревни. Мы считаем, что проведение общего такого собрания не нужно, а надо собирать по деревням, и кто как сложится, и какую задачу они выдвинут, этого достаточно, для того чтобы мы с ними решили. Пробовали в прошлом году, соревновательность появилась, Владимир Владимирович. Соседи чувашской деревни, татарской деревни, русской, удмуртской и так далее смотрят, сколько соседи сдали. «По 200 рублей сдали, а мы по 300 давайте соберём и это сделаем». Увеличивается участие, и не надо никакого нажима. Мне кажется, что надо сделать поправку, мы её сделали, кстати, вышли в Государственную Думу Российской Федерации от имени нашего депутата Сидякина. Мы просим Вас поддержать это, и это прибавит ещё больше стимула участвовать конкретно, зная, что эти деньги будут использованы на территории его посёлка, села.



Ну и в целом я думаю, что многие коллеги вопросы подняли, я тоже сокращу своё выступление, поддерживая их тезисы. В институте непосредственной демократии развивается активное гражданство, что очень важно. Безразличных людей даже на селе становится всё меньше и меньше, касается его непосредственно, лично. Полноценный инклюзив населения в принятии решения на местном самоуправлении. Это большой потенциал наших местных самоуправлений, который мы должны использовать и в политике нашей, и в текущих и перспективных делах. В конечном счёте реализуется суть местного самоуправления как форма народовластия, обеспечивается самостоятельно и под свою ответственность решение населением вопросов местного значения.



Большое спасибо.



В.Путин: Спасибо большое, Фарид Хайруллович, за предложения, за выступление Ваше.



Пожалуйста, коллеги, есть что-нибудь ещё?



О.Харитоненко: Можно, Владимир Владимирович?



В.Путин: Да, конечно.



О.Харитоненко: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович! Добрый день, члены Совета, приглашённые, коллеги!



Меня зовут Олеся Харитоненко, я глава города Евпатория, Республика Крым.



Сегодня наши коллеги делились своим опытом, своими программами. Они давно реализуются на территории Российской Федерации, в их регионах, и, конечно, Республика Крым как самый молодой субъект Российской Федерации сегодня как субъект развивается, сегодня строится гордость – это наш мост, это строится аэропорт, детские дошкольные учреждения, сады, школы, дороги и так далее. За это вам огромное спасибо.



Но, конечно же, хотелось бы и нам попасть в эту программу и реализоваться там, где наши жители непосредственно проживают, во дворах, которые непосредственно являются участниками всех процессов. И тоже хотели бы, конечно же, попросить Вас, чтобы данная программа, которая называется «Комфортная городская среда», нашла поддержку в Вашем лице и дальше продолжала свою реализацию не только на территории, понятно, республики, но и, конечно же, во всех регионах Российской Федерации, потому что для людей это очень важно. Я уверена, что за это они скажут вам огромное, большое спасибо.



В.Путин: А что, Крым не принимает участие?



О.Харитоненко: Мы только начали реализовываться. Конечно, нам хотелось бы в том состоянии, в котором находятся дворы сегодня…



В.Путин: Расширить её, расширить участие?



О.Харитоненко: Да.



В.Путин: Понятно.



О.Харитоненко: Спасибо большое.



В.Путин: Хорошо. Спасибо.



Так, пожалуйста, ещё.



В.Лихачёв: Глава администрации Волгограда Лихачёв Виталий Викторович.



Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые члены Совета!



Разрешите дополнить по поводу развития территориально-общественного самоуправления с точки зрения непосредственного муниципального опыта. С 2012 года у нас действует городская программа развития ТОС в Волгограде, в рамках которой ТОС выделяются субсидии на благоустройство своих территорий. Сегодня в Волгограде создано и действует 176 ТОС, 112 из которых юридические лица, активно привлекающие средства на развитие своих территорий через участие в грантовых конкурсах.



В границах ТОС проживают у нас 130 тысяч человек из числа миллионного города, то есть это 13 процентов населения. В 2016 году мы запустили новую форму взаимодействия с ТОС, привлечение к участию в городском конкурсе «Лучший парк Волгограда». На протяжении четырёх месяцев практически ежедневно в парках и скверах города проводились массовые мероприятия, организаторами которых стали ТОС совместно с администрациями районов. И парки-победители получили от пяти до 15 миллионов рублей на своё дальнейшее развитие. Это вот, на мой взгляд, яркий пример того, где с людей не собирали ни копейки и с лопатами тоже они не занимались. То есть они своё творчество, свой интеллект, свой творческий труд по раскрутке парков, по привлечению жителей, для того чтобы действительно учредители конкурса видели, насколько парк востребован, насколько в него ходят, как дальше он будет использоваться. Получили гранты, через которые благоустроили свои парки для дальнейшего существования.



Но мне хотелось бы сделать особый акцент. ТОС – это в первую очередь жители, граждане, которые хотят и участвуют в управлении городом. У нас это в основном женщины среднего возраста, как работающие, так и пенсионерки. Новый пилотный проект, который реализуется в нашем городе с этого года, это создание «Школы активности, новаторства, самоуправления» – сокращённо ШАНС – для жителей ТОС старшего возраста. Первый слёт прошёл в апреле-мае 2017 года, участниками проекта стали более 15 тысяч человек. В рамках школы проводятся неформальные встречи с представителями органов власти, дискуссионные площадки по наиболее актуальным вопросам, волнующим население. Кроме этого, тренинги, интерактивные модули по здоровому образу жизни, культурно-массовые мероприятия. Причём наибольший социальный эффект достигается, конечно, в случаях проведения мероприятий школы на базе оздоровительных лагерей и санаториев.



Проект получил стопроцентные положительные отзывы участников первых слётов школы. В связи с таким позитивным эффектом у нас родилось предложение. Сегодня проводятся форумы для активной молодёжи – «Территория смыслов» на Клязьме, «Таврида» в Крыму, – почему бы не провести такой форум по обмену опытом для активистов ТОС, движений из разных регионов? Организатором могла бы выступить, к примеру, созданная общественная ассоциация ТОС, о которой говорил Виктор Борисович Кидяев. Думаю, что многие организации и органы власти могли бы поддержать такое мероприятие.



В завершение хотел бы сказать, что для эффективного развития ТОС было бы полезно, чтобы федеральные и региональные органы власти уделяли этому вопросу больше внимания. И речь даже не столько о финансовой поддержке, хотя, конечно же, это важно, но нужна методическая помощь, необходимо показывать интерес и нужность этого движения, потому что люди там работают действительно бескорыстные, и для них очень важна их необходимость.



Спасибо большое за внимание.



В.Путин: Спасибо Вам за выступление и за предложения.



Пожалуйста.



А.Голубев: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!



Тема крайне важная для всех нас. Я бы хотел обратить внимание на одну проблему, с которой мы в Сарове сталкиваемся. Запрос идёт от людей – осуществить благоустройство нашей реки, то есть провести дноуглубительные работы, зарыбление сделать. Река течёт в пределах городской черты, но полномочий таких у нас нет, и, соответственно, мы решить этот вопрос на местном уровне никак не можем. Если бы можно было в рамках законодательства сделать поправки для рек, находящихся в городской черте, дать полномочия органам МСУ, это бы сильно помогло нам.



В.Путин: Сейчас нет такого права, да? Вы просто не можете финансировать эти работы?



А.Голубев: Нет, мы можем финансировать, но вот эти дноуглубительные работы приравниваются к добыче полезных ископаемых. Соответственно, нужно получать лицензию. У нас даже земснаряд свой есть, но мы не можем его пустить в работу.



В.Путин: Извините, я не понял: при чём здесь ископаемые? Углубление рек, и ископаемые при чём здесь?



А.Голубев: Углубление дна у реки. Река у нас несёт песок, в городской черте постоянно уменьшается уровень воды. Соответственно, для того чтобы провести работу, мы должны через Минприроды получать лицензию на эту деятельность. Мы не можем своим решением, органами МСУ, эти вопросы решить.



В.Путин: Ну давайте проработаем. Я сейчас просто, честно говоря, не готов. Можете прокомментировать?



Д.Козак: Это федеральные полномочия действительно, переданные субъектам Российской Федерации. Этими полномочиями обладают субъекты Федерации, они получают специальные субсидии для защиты территорий от вредного воздействия вод, в том числе на дноуглубительные работы. Насколько я помню, сейчас точно, наверное, до конца не отвечу, они могут быть делегированы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации органам местного самоуправления. Это, может быть, даже можно решить на региональном уровне. Давайте мы посмотрим.



В.Путин: Давайте мы посмотрим обязательно, проанализируем, посоветуемся с юристами. И если нужно действительно внести изменения в закон, то мы это сделаем. Потому что, без всяких сомнений, я согласен с Вами в том, что такие полномочия у вас должны быть. Если есть возможности и есть необходимость, почему этого не сделать, зачем эти рогатки нужны? Согласен с Вами.



Спасибо большое.



Продолжение следует.