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Секретарь Совета Безопасности России и полпред Президента в ПФО провели совместное выездное совещание

13 марта 2019 14:43
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Заседание началось с обсуждения вопроса разработки дополнительных мер в сфере безопасности дорожного движения в регионах ПФО.
12 марта 2019 года в Ижевске состоялось очередное совместное выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В работе совещания приняли участие все главы регионов ПФО, представители контрольного управления Президента РФ, федеральных и территориальных органов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Заседание началось с обсуждения вопроса разработки дополнительных мер в сфере безопасности дорожного движения в регионах ПФО.

В 2018 году количество ДТП в округе выросло на 0,9% (до 37585). За этот период на дорогах округа погибло более 3,6 тыс. человек, получили ранения 48 тыс. человек. В ДТП погибли 122 ребенка, почти 5 тыс. детей получили травмы различной степени тяжести.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что этих жертв можно было избежать – более трети аварий в округе происходит из-за плохого освещения, разбитых дорог и отсутствия барьерных ограждений.

Одной из главных причин сложившейся ситуации полпред назвал дефицит финансирования региональных программ по повышению безопасности дорожного движения и призвал к их пересмотру и актуализации.

Он подчеркнул, что Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на важность решения вопросов по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, в Указе Президента №204 от 7 мая 2018 года перед государственными органами власти поставлен ряд задач в этой сфере, которые должны неукоснительно выполняться.

Полпред обратил внимание глав регионов округа на необходимость разработки собственных проектов для достижения показателей федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Вторым вопросом, который обсуждался на Совете Безопасности, стала диверсификация производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

На территории округа более 200 оборонных предприятий, где работает около 310 тыс. человек – около 13% от общей численности сотрудников всех промышленных предприятий округа.

Наибольшее количество оборонных заводов расположено в Нижегородской, Саратовской, Самарской областях, республиках Татарстан, Башкортостан и в Пермском крае. Задачу перевести часть их производства на мирные рельсы поставил Президент России Владимир Путин.

Игорь Комаров напомнил, что доля продукции гражданского и двойного назначения, выпускаемой на предприятиях ОПК, к 2020 году должна быть не менее 17%, к 2025 году достигать 30%, а еще через пять лет составить половину от общего объема.

Полпред подчеркнул, что работа по увеличению выпуска высокотехнологичной продукции предприятиями ОПК должна коррелировать с реализацией национальных проектов по ключевым направлениям развития страны, которые определены Главой государства в Указе от 7 мая 2018 года №204.

«В рамках национальных проектов планируются закупки медицинского, строительного оборудования, средств телекоммуникаций, систем для ЖКХ и транспорта. Необходимо обеспечить максимальное использование потенциала ОПК для этих целей», – подчеркнул Игорь Комаров.

С образцами конкурентной гражданской продукции в Удмуртской Республике Николай Патрушев и Игорь Комаров познакомились на концерне «Калашников».

Генеральный директор предприятия Владимир Дмитриев рассказал о стратегии развития компании, современных методах управления и прогрессивных технологиях в производстве.

Гостям продемонстрировали новейшие разработки в электронике и IT, компетенции концерна в области робототехники и инструментальной продукции, а также показали возможности производства современного и перспективного стрелкового вооружения, передает пресс-служба ПФО. 
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