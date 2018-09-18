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Новости /  Политика /  Политика региона  

Сегодня в Москве Дмитрий Азаров провёл встречу с руководителем ФАС РФ Игорем Артемьевым

18 сентября 2018 16:28
99
Сегодня в Москве Дмитрий Азаров провёл встречу с руководителем ФАС РФ Игорем Артемьевым.

"Обсудили ход исполнения ранее подписанного нами Соглашения, а также ряд накопившихся в предыдущие годы проблем, нашли пути решения. Продолжим самое активное сотрудничество с Антимонопольной Службой", - сообщил губернатор СО Дмитрий Азаров. 
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Комментарии



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