Сегодня в Москве Дмитрий Азаров провёл встречу с руководителем ФАС РФ Игорем Артемьевым
18 сентября 2018 16:28
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"Обсудили ход исполнения ранее подписанного нами Соглашения, а также ряд накопившихся в предыдущие годы проблем, нашли пути решения. Продолжим самое активное сотрудничество с Антимонопольной Службой", - сообщил губернатор СО Дмитрий Азаров.
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