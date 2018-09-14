Сегодня состоялась встреча Председателя Правления "Газпрома" Алексея Миллера и главы региона Дмитрия Азарова
14 сентября 2018 22:26
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Стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о развитии газификации региона. Отмечено, что в 2006–2017 годах компания направила на эти цели 2,4 млрд руб. Построено шесть межпоселковых газопроводов. В свою очередь Правительство области выполнило обязательства по сооружению распределительных газопроводов и подготовке домовладений к приему газа. В результате совместной работы уровень газификации Самарской области достиг 99,3% (в среднем по России — 68,1%).
В текущем году для реализации проектов по газификации региона «Газпромом» предусмотрено финансирование в объеме 152 млн руб. Компания готовится к строительству трех газопроводов и газораспределительной станции (ГРС) в районе с. Калиновка Сергиевского района. Эти объекты позволят подключить новых потребителей, в том числе сельскохозяйственное предприятие. «Газпром» ведет проектирование еще пяти газопроводов и одной ГРС в Волжском и Сызранском районах.
На встрече также была рассмотрена работа компании по развитию газомоторной инфраструктуры. На сегодняшний день газозаправочная сеть «Газпрома» в Самарской области включает шесть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и многотопливную автозаправочную станцию. В том числе, новую АГНКС в г. Тольятти, открытую в июне текущего года. В планах компании — создание АГНКС в г. Новокуйбышевске и п. Светлодольске, реконструкция двух действующих станций в г. Самаре.
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