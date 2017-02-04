Сегодня на митинге в Самаре пенсионеры потребуют отставки губернатора
4 февраля 2017 10:38
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Организатором мероприятия выступило движение «Гражданская инициатива». О поддержке митинга и его лозунгов заявил горком КПРФ, сообщивший о намерении также привести на акцию своих активистов и сторонников.
С начала этого года правительство Самарской области по инициативе губернатора отменило пенсионерам и ветеранам льготы по коммунальным платежам. Ограничено до 50-ти число поездок по социальной карте в общественном транспорте. А 31 января губернская дума голосами фракции «Единая Россия» приняла закон об отмене ежемесячных денежных выплат работающим пенсионерам. Около 175 тыс. пенсионеров области будут лишены ежемесячных выплат от 600 до 1100 руб.
«Спектр требований митингующих может быть широк — от требования отмены постановлений и законов, которыми отобрали льготы у пенсионеров, до отставки губернатора или отзыва депутатов, которые за это голосовали», — уточнил Михаил Матвеев.
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