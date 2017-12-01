Сегодня документы на пост главы Самары подали еще четыре человека
1 декабря 2017 18:20
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Политика региона
1 декабря 2017 18:20
Среди них одна женщина. Политика региона
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1 декабря 2017 16:59
При условии, что данные будут храниться один месяц, разговоры — шесть месяцев, а оборудование будет российским. Политика региона
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1 декабря 2017 15:32
Главы городов должны будут лично встретиться с жителями, которые превысили лимит в 90 поездок по социальной карте. Политика региона
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Выборы 2018
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
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16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
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15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
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24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
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Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
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6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
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29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
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22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
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28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
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20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
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6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
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17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
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11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
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13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
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6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
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Мероприятия