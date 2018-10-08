Сегодня Владимир Пылев попрощался с коллективом министерства
8 октября 2018 19:41
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не стал утверждать в должности министра образования и науки региона Пылева.
Распоряжение о его отставке подписано, сегодня министр попрощался с коллективом министерства.
Кто придет на его место, пока неизвестно, передает samara.ru.
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