Сегодня Самарскую область с официальным визитом посетила делегация Республики Узбекистан

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Встреча проходит на площадке ТПП Самарской области.Цель визита -определение дальнейгих шагов по развитию сотрудничества между деловыми кругами Самарской области и Кашкадарьинской области Республики Узбекистан в различных сферах экономики.Диалог самарского бизнеса с официальной делегацией Республики Узбекистан проходит в конструктивном ключе.Обсуждаются преференции для запуска производства в Республике Узбекистан - обеспечение инфраструктурой, подведение коммуникаций, передает пресс-служба Минэкономразвития СО.