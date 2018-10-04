Сегодня Самарскую область с официальным визитом посетила делегация Республики Узбекистан
4 октября 2018 17:11
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Встреча проходит на площадке ТПП Самарской области.
Цель визита -определение дальнейгих шагов по развитию сотрудничества между деловыми кругами Самарской области и Кашкадарьинской области Республики Узбекистан в различных сферах экономики.
Диалог самарского бизнеса с официальной делегацией Республики Узбекистан проходит в конструктивном ключе.
Обсуждаются преференции для запуска производства в Республике Узбекистан - обеспечение инфраструктурой, подведение коммуникаций, передает пресс-служба Минэкономразвития СО.
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