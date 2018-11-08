Сегодня "Пегас Агро" и "Евротехнику" посетили послы Габона и Сенегала

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В сопровождении министра промышленности и торговли Самарской областиони осмотрели производственные площадки.Также состоялись рабочие встречи с руководством предприятий, на которых обсуждались перспективы сотрудничества, передает пресс-служба минпрома СО.***Компания "Пегас-Агро" имеет уникальный опыт в создании авиационной и наземной сельскохозяйственной техники, ее применении в агрохимических работах.АО "Евротехника" в Самаре, является первым успешным проектом российско-германского сотрудничества в отрасли сельхозмашиностроения.