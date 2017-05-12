Самозанятым предложат покупать патенты и платить страховые взносы авансом
12 мая 2017 14:31
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Законопроект, который подготовили сенаторы Евгений Бушмин и Сергей Рябухин, предполагает, что самозанятым не надо будет регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), а налог будет уплачиваться в виде патента — «фиксированного авансового платежа до начала налогового периода», говорится в тексте документа (есть у РБК). Документом предлагается дополнить главу 26.5 Налогового кодекса двумя статьями, определяющими порядок применения патентной системы к самозанятым и порядок исчисления и уплаты ими страховых взносов, так как «сохраняется неопределенность в отношении порядка налогообложения» самозанятых после окончания «налоговых каникул», говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Размер патента, порядок его уплаты и определения налоговой базы будет устанавливаться отдельно в каждом регионе, следует из пояснительной записки. При этом самозанятые также авансом на год будут уплачивать страховые взносы по пониженной ставке — 5% МРОТ в месяц (3% — на пенсионное страхование, 2% — на медицинское). Для сравнения, индивидуальные предприниматели отдают на эти цели 31,1% МРОТ в месяц.
Исходя из размера МРОТ, установленного с 1 июля 2017 года, годовая сумма страховых взносов для самозанятого будет составлять 4680 руб. «Указанные изменения позволят создать лицам, оказывающим такие виды услуг [услуги физлицам по личным, домашним и другим вопросам], прозрачные условия ведения деятельности и уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов», — говорится в пояснительной записке.
Разработчики закона стремятся найти конструкцию, которая бы удовлетворила всех, пояснил РБК один из авторов законопроекта, председатель комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин. «Мы хотим предложить рамочный подход, а регионы сами будут устанавливать ставки патентов, решать, должны ли они быть одинаковыми для всех», — пояснил Рябухин. При этом список категорий самозанятых необходимо расширять, проблема касается гораздо большего числа людей — не только репетиторов, нянь и домработниц, говорит он. Документ 12 мая в закрытом режиме обсудят в Совете Федерации с профильными ведомствами — Минтрудом, Минфином и Минэкономразвития, чтобы направить согласованную версию законопроекта в правительство.
В Минфине и Минэкономразвития разработанный в Совфеде законопроект пока не видели, сообщили РБК представители обоих ведомств. В Минтруда на запрос к моменту выхода материала не ответили. Получить комментарий от вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец также не удалось. Пресс-служба Минюста ответила, что этот законопроект «в установленном порядке на правовую экспертизу в Минюст России не поступал», министерство совместно с другими ведомствами проводит работу «по определению правового статуса самозанятых граждан».
Самозанятые и неформальный сектор
Самозанятые граждане в России сейчас, когда их статус до сих пор не урегулирован, относятся к неформальному сектору экономики. По данным Росстата, в 2016 году в неформальном секторе было занято 15,4 млн человек (21,2% от общего количества занятых). Эксперты РАНХиГС, оценивая теневой рынок труда в самом широком смысле, подсчитали, что в него включены 30 млн россиян (более 40% экономически активного населения), из которых 21,7 млн человек — это те, кто имеют дополнительные к основному месту работу неоформленные заработки либо получают часть зарплаты неофициально, в «конвертах». По данным Росстата, скрытый фонд оплаты труда в стране постоянно растет: с 2011 года он увеличился с 6,3 трлн до 10,9 трлн руб. в 2015 году. Минфин оценивает объем неформальных зарплат в стране в 12 трлн руб., рассказывал в марте замминистра финансов Владимир Колычев: «6 трлн руб. — это конвертные схемы и около 6 трлн руб. — это зарплаты неформального сектора».
В 2016 году самозанятые заплатили 91,7 млрд руб. взносов на пенсионное страхование (2,2% в общем объеме взносов), сообщила РБК пресс-служба ПФР. Но в определении Пенсионного фонда в эту категорию входят и индивидуальные предприниматели, и адвокаты/нотариусы, и фермеры, и другие физлица, за которых уплачиваются страховые взносы (например, если они работают по договору на другое физлицо), а законопроект Совфеда как раз направлен на тех, кто никак не оформил свои трудовые отношения. В свою очередь, бюджет ФОМС за 2016 год на 37% был формирован из страховых взносов неработающего населения (618 млрд руб.), за которых платят региональные власти. По данным фонда, численность неработающих, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, составляет 85 млн человек.
Статус не определен
В России статус самозанятых официально все еще не определен и может трактоваться как незаконная предпринимательская деятельность. В декабре 2016 года президент России Владимир Путин поручил правительству в течение 2017 года четко определить правовой статус этой категории граждан. Работу по этому направлению ведут Минюст, Минтруд, Минэкономразвития и Минфин.
На прошлой неделе вопрос статуса самозанятых обсуждался в Минюсте, ведомства не пришли к единой позиции, писал «Интерфакс». Так, при определении самозанятых Минюст предложил исходить из трех критериев: это, во-первых, «физлицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск основанную на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физлиц, направленную на систематическое получение прибыли»; во-вторых, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя; в-третьих, не имеющее наемных работников. Эти критерии ведомство предлагает закрепить в законе «О занятости населения в РФ». Минэкономразвития разделяет эту позицию, сообщила РБК помощник министра Елена Лашкина. По ее словам, в этом же законе следует зафиксировать порядок регистрации физлиц в качестве самозанятых граждан, путем подачи уведомления по упрощенной форме в госорганы. Минюст порядок регистрации предпочитает прописать в законе «О госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей».
В свою очередь, Минтруд предлагает вносить изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства» или же разработать самостоятельный документ. Минфин и вовсе предлагает отказаться от закрепления в законодательстве понятия «самозанятый гражданин», а порядок регистрации зафиксировать в законе «О госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей».
После согласования всех позиций и определения статуса самозанятых граждан потребуется внесение изменений в Налоговый кодекс (в части режима налогообложения), а также в Кодекс об административных правонарушениях (в части освобождения от ответственности за ведение незаконной предпринимательской деятельности), сообщили в Минэкономразвития.
Патент — хорошо, авансовый принцип — плохо
Патентная система налогообложения хорошо зарекомендовала себя в вопросе регулирования трудоустройства мигрантов, напоминает юрист BGP Litigation Наталья Юрченкова. С переходом на нее механизм трудоустройства мигрантов значительно упростился, а люди получили стимул соблюдать законодательство.
Патентный подход к проблеме самозанятых сам по себе хорошая идея, соглашается проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, но неправильно платить страховые взносы авансом. Патент — это своеобразная лицензия, после покупки им можно пользоваться, а можно не пользоваться, указывает он. «Если у человека не случилось доходов, он не смог заработать, с чего он должен уплачивать взносы? По сути, получается не уплата страховых взносов, а дополнительное налогообложение, которое обсуждалось в виде налога на тунеядцев, своеобразный аналог», — размышляет Сафонов.
Работодатель платит взносы за наемных работников не авансом, а по факту получения работником доходов, указывает эксперт, поэтому к самозанятым необходим аналогичный подход. «Например, человек по истечении какого-то периода времени либо уплачивает какие-то взносы в фиксированном размере, либо указывает, что он не смог заработать», — приводит пример Сафонов. В таком случае самозанятый будет иметь дело с налоговой, например, подавать декларацию или сдавать отчетность. При этом самозанятый будет нести ответственность за свои действия в случае, если он неправильно указал результат деятельности. В случае если ФНС уличит его, придется уплатить взносы, со всеми штрафами и пенями, говорит эксперт.
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