Саммит G20 в 2019 году пройдет в Осаке

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«Мы выбрали Осаку в качестве принимающего города саммита G20, где соберутся мировые лидеры. Это даст нам отличную возможность сообщить всем странам, что есть город под названием Осака, город делового мира», — заявил губернатор провинции Осака Итиро Мацуи. Мэр Осаки Хирофуми Йошимура также приветствовал такое решение.Саммит G20 пройдет в Японии впервые. По данным телеканала, японское правительство изначально рассматривало несколько мест проведения встреч, среди них — префектура Осака, префектура Айти и город Фукуока. Конечный выбор пал на Осаку из-за развитой инфраструктуры города.О том, что в 2019 году саммит пройдет в Японии, стало известно 8 июля 2017 года, когда во время пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель зачитала итоговую декларацию гамбургского форума. В ней было объявлено, что в 2018 году саммит пройдет в Аргентине, в 2019 году — в Японии, а в 2020 году — в Саудовской Аравии.