Самарскую область впервые посетила делегации Посольства Китайской Народной Республики в РФ
6 ноября 2018 17:32
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Цель визита: расширение сотрудничества СО с КНР, а также участие в мероприятиях Парада Памяти.
В эти минуты проходит официальная встреча делегации КНР с представителями органов исполнительной власти Самарской области.
Руководитель Агентства по привлечению инвестиций Сергей Никитин представит социально-экономический и инвестиционный потенциал области, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Цель визита: расширение сотрудничества СО с КНР, а также участие в мероприятиях Парада Памяти. Политика региона
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