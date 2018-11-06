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Новости /  Политика /  Политика региона  

Самарскую область впервые посетила делегации Посольства Китайской Народной Республики в РФ

6 ноября 2018 17:32
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Цель визита: расширение сотрудничества СО с КНР, а также участие в мероприятиях Парада Памяти.
Самарскую область впервые посетила делегации Посольства Китайской Народной Республики в РФ во главе с военным атташе по вопросам обороны – генерал-майором господином Куй Яньвэй.

Цель визита: расширение сотрудничества СО с КНР, а также участие в мероприятиях Парада Памяти.

В эти минуты проходит официальная встреча делегации КНР с представителями органов исполнительной власти Самарской области.

Руководитель Агентства по привлечению инвестиций Сергей Никитин представит социально-экономический и инвестиционный потенциал области, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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Комментарии



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