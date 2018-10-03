Самарскую область с двухдневным визитом посетит делегация Кашкадарьинской области Республики Узбекистан
3 октября 2018 15:49
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В рамках визита узбекской стороной запланировано посещение агропромпарка «Самара» и встреча с членами РО ООО «Деловая Россия».
Целью визита делегации является определение дальнейших шагов по развитию сотрудничества между деловыми кругами Самарской области и Кашкадарьинской области Республики Узбекистан в различных сферах экономики, передает пресс-служба облправительства.
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По итогам первого полугодия 2018 года объём внешней торговли Самарской области с Узбекистаном составил более 90 млн. долларов США (рост более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года), что соответствует 13 месту по объёму внешней торговли региона с зарубежными партнёрами.
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