Самарскую область с двухдневным визитом посетит делегация Кашкадарьинской области Республики Узбекистан

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узбекской стороной запланировано посещение агропромпарка «Самара» и встреча с членами РО ООО «Деловая Россия».делегации является определение дальнейших шагов по развитию сотрудничества между деловыми кругами Самарской области и Кашкадарьинской области Республики Узбекистан в различных сферах экономики, передает пресс-служба облправительства.***По итогам первого полугодия 2018 года объём внешней торговли Самарской области с Узбекистаном составил более 90 млн. долларов США (рост более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года), что соответствует 13 месту по объёму внешней торговли региона с зарубежными партнёрами.