Самарским учителям предложили рассказать школьникам о «вредителе Навальном»
25 мая 2017 13:43
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В Самарской области региональное минобрнауки призвало учителей рассказать школьникам о вредительской деятельности Алексея Навального.
В выпущенном циркуляре говорится, что педагоги не должны допустить участия подростков в несанкционированном митинге, который пройдет 12 июня. Школьникам необходимо внушить,что протестная волна носит временный характер, а деятельность Навального следует рассматривать, как подрывающую устои государства: «О поддержке Навального заявил Ходорковский. 27 апреля 2017 года Генпрокуратура признала основанную Ходорковским организацию «Открытая Россия» структурой, занимающейся «инспирированием протестных выступлений и дестабилизацией внутриполитической ситуации в РФ. Необходимо обсудить с учениками формы противодействия экстремизму. В первую очередь – поддержать президента РФ В. Путина. Необходимо рассказать, что по статье 282.1 – ведение экстремистской деятельности, наказание до 10 лет лишения свободы», – пишет «Новая газета» со ссылкой на документ.
«ФедералПресс» напоминает, что Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на новую акцию протеста в День России – 12 июня.
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