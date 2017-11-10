Я нашел ошибку
Главные новости: 
К месту ДТП выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
В Самаре на улице Олимпийской сгорел автомобиль
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 18 человек личного состава и 5 единиц техники.
На улице Орловской в Самаре горели надворные постройки
В работе совещания принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. В рамках мероприятия обсуждалась правоприменительная практика надзорных органов Самарской области.
В ходе рабочего визита министр РФ Михаил Абызов провел в Самаре публичное обсуждение реформы КНД
Среди вариантов как вхождение в капитал российского ретейлера, так и создание совместного предприятия.
«М.Видео» и Alibaba Group начали обсуждать партнерство
Несколько человек получили порезы лица осколками стекол.
В Красноглинском районе Самары в автобус № 67 въехал большегруз
Самарский цирк реконструировать пока не будут
Самарский цирк реконструировать пока не будут
На нем запланированы два вопроса: определить приоритетные задачи Партии на 2018 год и произвести кадровые изменения в руководящих органах «Единой России».
В Москве в декабре пройдет XVII Съезд «Единой России»
От Самарской области в мероприятии принимает участие 7 человек.
Самарцы принимают участие в образовательном конвенте «100-балльники - Российские интеллектуальные ресурсы»
сегодня  Пятница, 10 ноября, 22:55
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/11:
USD 59.28
0.03
EUR 68.98
0.19
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Самарский цирк реконструировать пока не будут

10 ноября 2017 19:01
132
Реконструкция цирка в Самаре откладывается, деньги выделенные из казны на эти цели решили отозвать, сообщает trkterra.ru. Это следует из поправок к бюджету Самарской области, внесенных в Самарскую губернскую думу.

В этом году для работ в цирке планировалось выделить 120 миллионов рублей, а в следующем еще 220 миллионов. В новых поправках к бюджету предусмотрено перераспределение средств.

Ранее планировалось завершить реконструкцию цирка до ЧМ-2018.


 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
10 ноября 2017  20:14
В работе совещания принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. В рамках мероприятия обсуждалась правоприменительная практика надзорных органов Самарской области.
В ходе рабочего визита министр РФ Михаил Абызов провел в Самаре публичное обсуждение реформы КНД
В работе совещания принял участие врио губернатора Самарской области  Дмитрий Азаров . В рамках мероприятия обсуждалась правоприменительная практика... Политика региона
112
10 ноября 2017  19:43
Среди вариантов как вхождение в капитал российского ретейлера, так и создание совместного предприятия.
«М.Видео» и Alibaba Group начали обсуждать партнерство
Среди вариантов как вхождение в капитал российского ретейлера, так и создание совместного предприятия.    Политика региона
116
10 ноября 2017  19:01
Самарский цирк реконструировать пока не будут
Самарский цирк реконструировать пока не будут
Выделенные на реконструкцию цирка деньги решили отозвать.  Политика региона
131
Весь список
Выборы 2018
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1836
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1286
15 мая 2017  15:17
Михеев
Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1166
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4002
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1532
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8399
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2300
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
8951
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2704
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1194
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1638
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1520
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1281
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2909
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2731
Весь список

Мероприятия
В Самарской филармонии пройдет благотворительный концерт Сергея Войтенко
В ДК «Победа» пройдет гала-концерт лауреатов фестиваля искусств «Беларусь – моя песня!»
В Самаре на площади Славы состоится выставка пожарно-спасательной техники МЧС
Весь список
Популярное
за сегодня

В Безенчукском районе ВАЗ 2107 врезался в стоящий на обочине КАМАЗ, водитель погиб

394

Должник из Самарской области прятал автомобиль за границей

392

Дмитрию Азарову приписали очень сильное влияние

310
за неделю

Путин ответил на реплику экс-главы Самарской области Меркушкина

7003

По Красной Глинке бродит заблудившаяся рысь

2073

В Сызрани с бетонной платформы на железнодорожные пути упала Калина

1440
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда