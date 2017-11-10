Самарский цирк реконструировать пока не будут

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В этом году для работ в цирке планировалось выделить 120 миллионов рублей, а в следующем еще 220 миллионов. В новых поправках к бюджету предусмотрено перераспределение средств.Ранее планировалось завершить реконструкцию цирка до ЧМ-2018.