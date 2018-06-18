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Самарский регполитсовет партии "Единая Россия" единогласно поддержал выдвижение Александра Хинштейна на праймериз

18 июня 2018 23:22
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Довыборы состоятся в единый день голосования, 9 сентября 2018 года.
"Самарский регполитсовет партии "Единая Россия" единогласно поддержал мое выдвижение на праймериз по отбору кандидата в депутаты Госдумы от 158-го Самарского избирательного округа. Спасибо! Такое доверие дорогого стоит!", - написал Александр Хинштейн в Твиттере.

Довыборы состоятся в единый день голосования, 9 сентября 2018 года. 
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Комментарии



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18 июня 2018  23:22
Довыборы состоятся в единый день голосования, 9 сентября 2018 года.
Самарский регполитсовет партии "Единая Россия" единогласно поддержал выдвижение Александра Хинштейна на праймериз
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