Самарский регполитсовет партии "Единая Россия" единогласно поддержал выдвижение Александра Хинштейна на праймериз

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"Самарский регполитсовет партии "Единая Россия" единогласно поддержал мое выдвижение на праймериз по отбору кандидата в депутаты Госдумы от 158-го Самарского избирательного округа. Спасибо! Такое доверие дорогого стоит!", - написал Александр Хинштейн в Твиттере.Довыборы состоятся в единый день голосования, 9 сентября 2018 года.