Самарский регион и Западно-Казахстанская область заключили соглашение о сотрудничестве

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В понедельник, 5 ноября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с делегацией Западно-Казахстанской области во главе с«Сегодня в Самарской области представительная делегация Западно-Казахстанской области – наших друзей, партнеров, добрых соседей, с которыми нас связывает многолетняя история», – отметил Губернатор в приветственном слове.Глава региона напомнил, что визит гостей из ближнего зарубежья состоялся в преддверии XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет 9 ноября в Петропавловске. В этом форуме примут участие главы двух государств. «Во многом взаимоотношение между президентами является важным, основополагающим залогом отношений между нашими странами», – подчеркнул Дмитрий Азаров.У Самарского региона и Западно-Казахстанской области имеется много направлений для взаимовыгодных отношений практически во всех сферах: экономике, АПК, животноводстве, туризме, в сфере детского отдыха и т.д. В ходе встречи представители правительства региона и участники делегации представили друг другу развёрнутые презентации о территориальных и экономических особенностях областей, перспективных направлениях расширения сотрудничества. «У наших регионов много направлений для сотрудничества, часть из них мы уже реализовали, – отметил Глава региона. – Рассчитываю, что в ходе наших переговоров вы найдете здесь надежных партнеров, и это партнёрство позволит повышать уровень благосостояния наших граждан, создавать новые рабочие места».В последние годы также развиваются и укрепляются экономические связи Самарской и Западно-Казахстанской областей. В 2017 году товарооборот составил 400 млн евро. А уже за 6 месяцев 2018 года товарооборот между регионами был увеличен на 10,8% – свыше 200 млн евро. «Президенты ставят качественно новые задачи по сотрудничеству, и в наших с вами силах эти темпы увеличивать, год от года делать гораздо более значительные шаги», – выразил уверенность Дмитрий Азаров.Присутствующие на встрече бизнесмены Западно-Казахстанской области рассказали о направлениях, по которым они хотели бы работать вместе с Самарским регионом. Речь шла об открытии совместных производств на территории губернии и обмене опытом. Казахстанские компании, к примеру, выразили готовность наладить сотрудничество в области животноводства и сельского хозяйства, рассматривается возможность создания в регионе современных и высокотехнологичных предприятий в сфере АПК. Гостям рассказали о льготах для бизнеса в Самарской области, презентовали особую экономическую зону Тольятти.Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма. По словам Губернатора, десятки тысяч жителей Самарской области уже ездят в Казахстан на рыбалку, охоту, а также посмотреть достопримечательности. Алтай Кульгинов предложил подумать над проектом по организации регулярного авиа сообщения между областями. Это увеличит приток туристов в обоих направлениях.По итогам встречи Губернатор Дмитрий Азаров и Аким Алтай Кульгинов подписали соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве Самарской и Западно-Казахстанской областей. После этого по приглашению Главы региона делегаты посетили ряд важнейших социально-экономических объектов региона. Гости ознакомились с работой высокотехнологичного медицинского центра «ИДК Мать и дитя», а также недавно открытого в Самаре Агро Парка.