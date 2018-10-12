Самарский регион и Гомельская область заключили соглашение о сотрудничестве
12 октября 2018 16:35
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Глава региона отметил высокий уровень мероприятия и вклад Совета Федерации Федерального Собрания РФ в его организацию. «Рад тому, что три года сам имел непосредственное отношение к организации этого форума, работая в должности председателя комитета региональной политики Совета Федерации. За эти годы установил множество личных и деловых связей в Республике Беларусь, – рассказал Дмитрий Азаров. – Хочу отметить высочайший уровень форума и вклад председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, чья системная работа является таким мощным мотором сотрудничества между нашими государствами, верхними палатами парламентов и регионами. Форум проходит на уровне по-настоящему братских и при этом деловых контактов».
В ходе форума делегация Самарской области в Беларуси заключила три соглашения. Вчера были подписаны документы между представителями Самарской губернской думы и Могилевским областным Советом депутатов, а также главой Самары Еленой Лапушкиной и председателем Могилевского горисполкома Владимиром Цумаревым о сотрудничестве между городами. А сегодня Дмитрий Азаров и председатель Гомельского областного исполнительного комитета Владимир Дворник подписали соглашение о сотрудничестве между регионами.
«Самарская область расширяет сотрудничество с Республикой Беларусь, – отметил Дмитрий Азаров. – За 8 месяцев текущего года мы превысили товарооборот прошлого года целиком. Импорт из Беларуси вырос в 4 раза за 2018 год».
Всего объем внешнеторгового оборота Самарской области с Республикой Беларусь в 2017 году составил $308 млн. Но только за первый квартал 2018 года оборот бы уже $226,9 млн, в том числе экспорт – $50,6 млн, импорт – $176,3 млн (в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2017 года).
«Вместе с нашими белорусскими коллегами мы готовились к Чемпионату мира по футболу. Мы закупили 100 автобусов МАЗ, которые обслуживали гостей Самары, приехавших со всех концов мира на матчи чемпионата, а сегодня работают на пассажирских перевозках в нашем регионе, – рассказал Дмитрий Азаров. – Мы расширяем сотрудничество по сборке трамваев, подписали соглашение. Рассчитываем организовать производство лифтов на территории Самарской области. У нас огромный потенциал сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Вчера с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Михаилом Ивановичем Русым договорились о работе по регулярному воздушному сообщению между Минском и Самарой. И по многим другим направлениям, в сферах гуманитарной, культурной, образовательной, мы сегодня уже работаем».
В заключительный день форума Дмитрий Азаров присутствовал на встрече спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Беларусь Михаила Мясниковича.
«Вся проделанная на форуме работа является залогом развития отношений между нашими странами и регионами. Это во многом будет укреплять ту дружбу, которая есть между Россией и Беларусью. Гарантами этого сотрудничества являются наши президенты, которые по-настоящему уважают друг друга, дружат и обеспечивают тесное взаимодействие между Россией и Беларусью, между братскими народами наших стран, связанных сотнями тысяч судеб, жизней», – подвёл итоги форума Дмитрий Азаров.
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Комментарии
Политика региона
12 октября 2018 16:35
В ходе форума делегация Самарской области в Беларуси заключила три соглашения. Политика региона
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