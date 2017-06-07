Я нашел ошибку
Главные новости: 
По предварительным данным 3 июня девочка решила искупаться в реке и утонула, на берегу были обнаружены ее личные вещи.
В Самарской области начата доследственная проверка по факту гибели 13-летней девочки
Конфликт разгорелсямежду одним из руководителей ООО «Русская охота» и рыбаком ООО «Сызранский рыбный комбинат».
В селе Заволжье подрались рыбак и охотник: один из них в коме, на другого заведено уголовное дело
Водитель иномарки получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в ближайшую больницу. После оказания первой помощи врачи назначили мужчине амбулаторное лечение.
В Кинельском районе «Renault Sandero» выехал на "встречку", где столкнулся с ВАЗ-211440, погиб водитель ВАЗа
Вместе с партнерами по команде Артемом Мавриным и Александром Филипповым он поразил 385 мишеней из 450 возможных.
На Чемпионате России по стендовой стрельбе стрелок ЦСКА/Самара Камиль Хусаенов завоевал "бронзу"
Гимнасты из Германии в первый раз станут участниками соревнований. Спортсмены будут бороться в командном и личном многоборье, а также в отдельных его видах.
В соревнованиях на призы Олимпийского чемпиона Алексея Немова в Сызрани примут участие гимнасты из Германии
Первый этап суперлиги состоится в Санкт-Петербурге с 13 по 18 июня.
Клуб пляжного футбола «Крылья Советов» начнет свое выступление в чемпионате России – 2017
Университет поднялся на три пункта.
По данным агенства RAEX СамГТУ вошел в топ-50 рейтинга вузов России
В ходе семинара планируется рассмотреть практику подачи заявок и обсудить вопросы заявителей.
В областной библиотеке состоится семинар по вопросам оформления заявок на объекты интеллектуальной собственности
сегодня  Среда, 7 июня, 16:37
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/06:
USD 56.67
0.05
EUR 63.78
-0.03
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

«Самарский маховик» снова ослаб от неустойчивости

7 июня 2017 12:03
184
«Самарский маховик» снова ослаб от неустойчивости
Рейтинг устойчивости российских регионов за май 2017 года опубликован на сайте прокремлёвского фонда.

Самарская область, по итогам апреля впервые оказавшись в самой последней группе субъектов Российской Федерации по версии прокремлёвского фонда «Петербургская политика», потеряла в мае ещё одну десятую балла и опустилась даже в компании регионов со «слабой устойчивостью».

Рейтинг устойчивости российских регионов за май 2017 года опубликован на сайте прокремлёвского фонда.
 Самарская область находится в самом конце рейтинга, занимая места с 68-го по 85-ое.

Среди событий ушедшего мая, ещё больше расшатавших и без того слабую устойчивость «территории самарского маховика», эксперты «Петербургской политики» назвали «остановку из-за нехватки комплектующих конвейера на заводе «GM-АвтоВАЗ» в Тольятти, отказ крупнейшего европейского производителя фильтров для легковых автомобилей, немецкой компании «Манн+Хуммель» от строительства завода в ОЭЗ «Тольятти» из-за сокращения объёмов производства автомобилей в России, отсрочку до 2020 года открытия завода компании «Мубеа Компоненты Подвески Русь» в ОЭЗ «Тольятти», признание комиссией ФАС губернатора Николая Меркушкина, регионального министерства энергетики и ЖКХ и ряда сотрудников «Газпрома» виновными в нарушении закона о защите конкуренции, а также митинг в Самаре с требованием возвращения льгот пенсионерам и отставки губернатора, участники которого пригрозили бойкотировать президентские выборы, введение карантина по птичьему гриппу в сельском поселении Красная горка Челно-Вершинского района, обрушение участка набережной Волги в Тольятти и вылет футбольного клуба «Крылья Советов» из Премьер-Лиги.

Кроме того, «в Самарской области наблюдается рост протестной активности с требованиями отставки Николая Меркушкина. В акциях присутствуют как признаки недовольства жителей, так и следы внутриэлитной борьбы. В отличие от большинства регионов, сходные акции проходят и в других крупных городах области».

А возглавляют майский рейтинг устойчивости российских регионов Магаданская и Белгородская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калужская область и Чукотский автономный округ, пишет Засекин.ру.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
7 июня 2017  12:03
«Самарский маховик» снова ослаб от неустойчивости
«Самарский маховик» снова ослаб от неустойчивости
Рейтинг устойчивости российских регионов за май 2017 года опубликован на сайте прокремлёвского фонда. Политика региона
183
6 июня 2017  19:52
Михаил Бабич и Леонид Ставицкий проинспектировали ход возведения жилых домов и инженерной инфраструктуры в микрорайоне.
Михаил Бабич провел совещание по вопросам переселения жителей из аварийного жилья в Березниках
Михаил Бабич и Леонид Ставицкий проинспектировали ход возведения жилых домов и инженерной инфраструктуры в микрорайоне.   Политика региона
161
6 июня 2017  17:28
Он предложил обдумать текст присяги, которую должен будет произносить вступающий в гражданство России. По словам Путина, в этом вопросе можно было бы перенять опыт других стран.
Путин предложил ввести присягу при получении российского гражданства
Он предложил обдумать текст присяги, которую должен будет произносить вступающий в гражданство России. По словам Путина, в этом вопросе можно было бы перенять... Политика региона
186
Весь список
Выборы 2018
15 мая 2017  15:17
Михеев
Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
376
10 мая 2017  18:37
Как победить на выборах: советы курса молодого депутата
Как победить на выборах: советы курса молодого депутата
 «Как победить на выборах» - вопрос, которым ежегодно задаются тысячи специалистов, пытающиеся завоевать заветную должность и, работающие над рекламной... Выборы 2018
98
6 октября 2016  10:46
В Самаре член избиркома призналась в фальсификации итогов выборов
В Самаре член избиркома призналась в фальсификации итогов выборов
Речь идет о выборах в губернскую думу. Выборы 2018
2208
Весь список


Видео
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
4521
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
423
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
1480
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
837
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1558
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1670
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1633
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1300
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
896
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1197
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2471
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3473
Весь список

Мероприятия
В Елховском районе сотрудники ГИБДД провели акцию «Юный велосипедист»
Действующий чемпион Китая по ушу Пэн Ао Фэн проведет 10 тренировок в Самаре
На межмуниципальном этапе акции «Где родился, там и пригодился» победила врач из Чапаевска Любовь Самородова
Весь список
Популярное
за сегодня

Появилось видео задержания Сергея Рубакова

439

На ул. Стара Загора в Самаре Lada Kalina сбила девочку-велосипедистку

348

Из Самары в Зольное будет ходить скоростное судно "Ингрия"

256
за неделю

Появилось видео задержания Сергея Рубакова

4521

ЦУКС: Штормовое предупреждение. В Самарской области ожидаются заморозки

4036

В Самарской области начало июня теплом не порадует

3342
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Князькин Валерий Анатольевич

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда