«Самарский маховик» снова ослаб от неустойчивости
7 июня 2017 12:03
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Самарская область, по итогам апреля впервые оказавшись в самой последней группе субъектов Российской Федерации по версии прокремлёвского фонда «Петербургская политика», потеряла в мае ещё одну десятую балла и опустилась даже в компании регионов со «слабой устойчивостью».
Рейтинг устойчивости российских регионов за май 2017 года опубликован на сайте прокремлёвского фонда.
Самарская область находится в самом конце рейтинга, занимая места с 68-го по 85-ое.
Среди событий ушедшего мая, ещё больше расшатавших и без того слабую устойчивость «территории самарского маховика», эксперты «Петербургской политики» назвали «остановку из-за нехватки комплектующих конвейера на заводе «GM-АвтоВАЗ» в Тольятти, отказ крупнейшего европейского производителя фильтров для легковых автомобилей, немецкой компании «Манн+Хуммель» от строительства завода в ОЭЗ «Тольятти» из-за сокращения объёмов производства автомобилей в России, отсрочку до 2020 года открытия завода компании «Мубеа Компоненты Подвески Русь» в ОЭЗ «Тольятти», признание комиссией ФАС губернатора Николая Меркушкина, регионального министерства энергетики и ЖКХ и ряда сотрудников «Газпрома» виновными в нарушении закона о защите конкуренции, а также митинг в Самаре с требованием возвращения льгот пенсионерам и отставки губернатора, участники которого пригрозили бойкотировать президентские выборы, введение карантина по птичьему гриппу в сельском поселении Красная горка Челно-Вершинского района, обрушение участка набережной Волги в Тольятти и вылет футбольного клуба «Крылья Советов» из Премьер-Лиги.
Кроме того, «в Самарской области наблюдается рост протестной активности с требованиями отставки Николая Меркушкина. В акциях присутствуют как признаки недовольства жителей, так и следы внутриэлитной борьбы. В отличие от большинства регионов, сходные акции проходят и в других крупных городах области».
А возглавляют майский рейтинг устойчивости российских регионов Магаданская и Белгородская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калужская область и Чукотский автономный округ, пишет Засекин.ру.
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