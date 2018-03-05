Самарский департамент строительства и архитектуры возглавила Елена Бондаренко

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Рубакова задержали по заявлению Реналя Мязитова, возглавлявшего СОФЖИ. Он попросил Рубакова помочь в решении своих проблем и даже выразил готовность дать 2,5 миллиона рублей для некоего ответственного лица. Деньги передавались в ресторане «Паровоз» на улице Максима Горького уже под контролем оперативников ФСБ. Рубакова тут же задержали.С этого момента, то есть практически девять месяцев, департамент строительства и архитектуры областного центра работал без руководителя.