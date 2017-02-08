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Фирма «Волгатрасстрой-метро» теперь зарегистрирована в столице России, а ее самарским правопреемником стало АО «ВТС Метро», среди собственников которого компаний «Волгатрансстроя» не наблюдается.
Самарский бизнес Сонина перестроился под Москву
Экс-депутат самарской губернской думы, бывший заместитель председателя комитета по строительству Алексей Чигенев полагает, что переориентация самарских строителей на другие регионы – тревожный тренд, который нужно компенсировать решениями областных властей.
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Новости /  Политика /  Политика региона  

Самарский бизнес Сонина перестроился под Москву

8 февраля 2017 20:05
98
Фирма «Волгатрасстрой-метро» теперь зарегистрирована в столице России, а ее самарским правопреемником стало АО «ВТС Метро», среди собственников которого компаний «Волгатрансстроя» не наблюдается.
Как сообщает РИА ФедералПресс, группа компаний «Волгатрансстрой» изменила структуру бизнеса в пользу Москвы.

Фирма «Волгатрасстрой-метро» теперь зарегистрирована в столице России, а ее самарским правопреемником стало АО «ВТС Метро», среди собственников которого компаний «Волгатрансстроя» не наблюдается. Рокировка прошла практически незаметно, в том числе благодаря схожим названиям: в качестве сокращенного наименования «Волгатрансстрой-метро» по-прежнему используется «ВТС-метро», разница только в отсутствии дефиса. Подробности – в материале «ФедералПресс».

По словам источника, знакомого с ситуацией, компанию, занимавшуюся строительством самарского метро, выделили в самостоятельную структуру из-за того, что в регионе нет достаточного объема заказов. Руководитель ГК «Волгатрансстрой» Вячеслав Сонин объясняет происходящее востребованностью «Волгатрансстрой-метро» в Москве и настоятельными рекомендациями столичных властей. «Из-за того, что у нас большие объемы по строительству московского метро, мы перенесли головную компанию в Москву, где раньше располагался филиал. Поменяли их местами. Московские власти требуют, чтобы налоги платили там, где получают доходы. Остальные компании переносить мы не планируем», - сказал он.

По данным портала «Госзатраты», в Самарской области метростроевцы «Волгатрансстроя» с 2010 года получили госконтрактов на сумму около 6,5 млрд рублей. Все они связаны со строительством станции метро «Алабинская».

Аналогичных данных по Москве найти не удалось, но известно, что один только контракт на возведение станции «Озерной» с переходами, полученный компанией в феврале 2015 года, стоит 9 млрд рублей.

Экс-депутат самарской губернской думы, бывший заместитель председателя комитета по строительству Алексей Чигенев полагает, что переориентация самарских строителей на другие регионы – тревожный тренд, который нужно компенсировать решениями областных властей. «В Самарской области тяжело развиваться компаниям, ориентированным на строительство сложных объектов (то же метро). Но подходящие проекты появляются в других регионах. В губдуме предыдущего созыва мы просили правительство Самарской области проводить переговоры с компаниями из других регионов, рекомендовать им открывать здесь свои филиалы и платить налоги с местных контрактов в губернскую казну. Тогда нас не услышали, а вот Москва и Татарстан, например, следуют этой тенденции. Такой подход нельзя назвать рыночным, но он страхует регион от снижения доходов, поступающих в бюджет на время кризиса. Если региональные власти об этом не задумаются, тенденция к уходу самарских строителей в другие регионы усилится», - сказал Алексей Чигенев.

Отметим, что в списке собственников «ВТС метро» нет компаний группы Сонина, как и самого бизнесмена. Фирма на 100 % принадлежит Сергею Натальчуку, который возглавлял самарский «Волгатрансстрой-метро». Согласно информации, содержащейся в ЕГРЮЛ, компания, переехавшая в Москву, в равных долях принадлежит ЗАО «Волгатрансстрой», Вячеславу Сонину, Анатолию Фильченко, Виталию Сидорову и Вере Будаевой. Директор – Николай Плаксин.

Сергей Натальчук по-прежнему фигурирует на официальном сайте группы компаний в разделе «Команда», что позволяет предположить сохранение связи «ВТС Метро» со структурами Вячеслава Сонина. Адвокат Егор Евсейчев считает, что обязательства правопредшественника по госконтрактам должны были перейти фирме-преемнику, но предостерегает от поспешных выводов. «Если юридическое лицо является правопреемником другого лица, то права и обязательства переходят в соответствии с нормами гражданского кодекса РФ. Но чтобы делать какие-то выводы в ситуации с конкретными компаниями, нужно располагать их уставными документами», - подчеркнул он. 

Фото fedpress.ru
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Комментарии



Политика региона
8 февраля 2017  20:05
Фирма «Волгатрасстрой-метро» теперь зарегистрирована в столице России, а ее самарским правопреемником стало АО «ВТС Метро», среди собственников которого компаний «Волгатрансстроя» не наблюдается.
Самарский бизнес Сонина перестроился под Москву
Фирма «Волгатрасстрой-метро» теперь зарегистрирована в столице России, а ее самарским правопреемником стало АО «ВТС Метро», среди собственников... Политика региона
97
8 февраля 2017  20:02
Экс-депутат самарской губернской думы, бывший заместитель председателя комитета по строительству Алексей Чигенев полагает, что переориентация самарских строителей на другие регионы – тревожный тренд, который нужно компенсировать решениями областных властей.
Алексей Чигенев: "Если региональные власти об этом не задумаются, тенденция к уходу самарских строителей в другие регионы усилится"
Экс-депутат самарской губернской думы, бывший заместитель председателя комитета по строительству Алексей Чигенев  полагает, что переориентация самарских... Политика региона
90
8 февраля 2017  19:45
Вячеслав Сонин:
Вячеслав Сонин: "Московские власти требуют, чтобы налоги платили там, где получают доходы. "
Руководитель ГК «Волгатрансстрой» Вячеслав Сонин объяснил, что компанию, занимавшуюся строительством самарского метро, выделили в самостоятельную... Политика региона
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