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Новости /  Политика /  Политика региона  

Самарские власти одобрили постановление «О заключении мирового соглашения» по долгу Березовского

16 августа 2017 22:30
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Работа по взысканию долга Правительством Самарской области осуществляется с 2011 года.
16 августа на заседании одобрено постановление Правительства Самарской области «О заключении мирового соглашения», необходимого для продолжения работы по взысканию долга Б.А. Березовского перед регионом.

Работа по взысканию долга Правительством Самарской области осуществляется с 2011 года. В настоящее время британскими юрисдикционными органами рассматривается спор о признании долга умершего Б.А. Березовского в порядке медиации. В результате достигнута договоренность о признании за Самарской областью долга в размере 13 миллионов 500 тысяч фунтов стерлингов.

В этой связи британской юридической компанией Pinsent Masons LLP, представляющей интересы Самарской области в Великобритании, совместно с Главным правовым управлением Администрации Губернатора Самарской области подготовлено необходимое для продолжения данной работы мировое соглашение, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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Самарские власти одобрили постановление «О заключении мирового соглашения» по долгу Березовского
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