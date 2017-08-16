Самарские власти одобрили постановление «О заключении мирового соглашения» по долгу Березовского

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Работа по взысканию долга Правительством Самарской области осуществляется с 2011 года. В настоящее время британскими юрисдикционными органами рассматривается спор о признании долга умершего Б.А. Березовского в порядке медиации. В результате достигнута договоренность о признании за Самарской областью долга в размере 13 миллионов 500 тысяч фунтов стерлингов.В этой связи британской юридической компанией Pinsent Masons LLP, представляющей интересы Самарской области в Великобритании, совместно с Главным правовым управлением Администрации Губернатора Самарской области подготовлено необходимое для продолжения данной работы мировое соглашение, сообщает пресс-служба облправительства.