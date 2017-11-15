Самарские чиновники будут принимать жалобы и предложения от самарцев через соцсети
15 ноября 2017 14:31
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Первыми на связь вышли областные минэкономразвития, минимущество, минлесхоз, минпром, минсельхоз, минтранс, ГЖИ, мобильная приемная губернатора, департаменты по делам молодежи и охоты и рыболовства, Фонд капремонта, Служба мировых судей, а также персонально врио главы Минобрнауки Владимир Пылев и Минздрава Геннадий Гридасов, не обошлось и без известного в блогосфере руководителя Кировского района Игоря Рудакова. ВИП-перекличка продолжается до сих пор.
Дмитрий Азаров поручил после такого "выхода чиновников из тени" выложить на сайте областного кабмина весь список аккаунтов. Чтобы люди знали, кому нужно твитить о своих проблемах, сообщает trkterra.ru.
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