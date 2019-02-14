Самарская область стала лауреатом национальной премии «Росинфра»
14 февраля 2019 22:25
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Сегодня, 14 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи состоялась торжественное вручение национальной премии в сфере инфраструктуры «Росинфра». Самарская область победила в номинации «Квалифицированный заказчик», учрежденной национальным центром государственно-частного партнерства.
Задачи национальной премии «Росинфра» – определение ключевых тенденций развития инфраструктуры в Российской Федерации и поощрение лучших проектов в сфере ГЧП. В номинации «Квалификационный заказчик» отмечают наиболее яркие и успешные проекты в сфере инфраструктуры и организации-лидеры в реализации проектов с помощью ГЧП. Для выявления победителя применяют следующие критерии: практика сопровождения проектов на различной стадии, эффективность проектной работы, в том числе взаимодействие с инвесторами. Также оценивают общее количество квалифицированных специалистов, задействованных в работе с проектами, и эффективность мер содействия инвесторам.
Самарский регион получил высокую оценку работы с инвесторами. Награда была вручена Губернатору Дмитрию Азарову.
«Мы большое внимание уделяем проектам из области ГЧП. Сегодня все регионы конкурируют за инвестиции. Это крайне важная задача и для Самарской области, – сказал Глава региона. – К сожалению, в предыдущие годы мы потеряли рейтинги инвестиционной привлекательности, сократили объемы инвестиций, поэтому каждый проект мы очень внимательно сопровождаем. Мы подготовили людей для сопровождения инвестпроектов. Мы очень внимательно относимся к каждой инвестиционной инициативе, которая поступает в регион. И мы действительно наработали очень успешный опыт в рамках государственно-частного партнерства. Этот опыт, этот успех 2018 года и был сегодня отмечен на площадке Международного форума в Сочи», передает пресс-служба облправительства.
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