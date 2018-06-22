Самарская область приняла участие в совещании Федеральной антимонопольной службы по вопросам развития конкуренции в субъектах РФ

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8 июня 2018 года Главой ФАС Россиибыло проведено совещание с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам активизации в регионах деятельности по содействию развитию конкуренции, а именно реализации Национального плана развития конкуренции в России и поручений Президента Российской Федерациипо итогам Государственного Совета по вопросам развития конкуренции.Участниками совещания стали представители свыше 70 регионов России, в том числе и Самарской области: в работе заседания участие принял первый заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской областиПовестка заседания касалась вопросов разработки органами власти регионов ключевых показателей развития конкуренции в отраслях (сферах) экономики, а также «перезагрузки «дорожных карт» развития конкуренции в регионах.Открывая заседание, глава ФАС России Игорь Артемьев напомнил, что в декабре 2017 года Президентом Российской Федерации подписан Указ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», которым содействие развитию конкуренции закреплено как приоритетное направление в работе органов власти всех ровней. «Во многом смысл документа заключается в том, что в условиях санкций и трудностей, которые мы вынуждены преодолевать в экономике, мы должны добиться повышения экономической эффективности и экономического роста путем развития конкуренции. Как показывает мировой опыт, экономическое чудо стран Азии, тот впечатляющий экономический рост Кореи, Китая не был возможен без поддержки малого и среднего предпринимательства и внедрения механизмов демонополизации. Конкуренция способствует повышению производительности труда, способствует развитию инноваций, снижению цен и экономии бюджета», - подчеркнул руководитель ФАС России.В ходе заседания его участникам был представлен подготовленный антимонопольным ведомством перечень из 41 ключевого показателя развития конкуренции. Он охватывает такие сферы и отрасли экономики как здравоохранение, образование, агропромышленный комплекс, строительство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и другие сектора экономики. Каждому субъекту РФ необходимо выбрать минимум 33 показателя – это те рынки, на которых регион будет увеличивать долю частных организаций и снижать долю госсектора.Комментируя итоги совещания, первый заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов отметил, что в нашей губернии созданию условий для развития конкуренции на региональных рынках товаров и услуг уделяется серьезное внимание.«На территории региона уже с 2016 года реализуется «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в Самарской области. На данный момент документ включает в себя порядка 100 мероприятий и 50 целевых показателей эффективности их реализации. В соответствии с поручениями федерального центра в ближайшее время в регионе будет проведена работа по расширению действующей «дорожной карты» с учетом рекомендаций ФАС России» - подчеркнул Михаил Жданов.Напомним, что теме развития конкуренции было посвящено и заседание Госсовета под председательством Президента России Владимира Путина в апреле текущего года, участие в котором принимал врио Губернатора Самарской области. По результатам заседания Главой региона была поставлена задача по проведению инвентаризации перечней товаров и услуг, производимых и оказываемых ГУПами и МУПами, с целью оценки возможности выполнения их функций бизнесом, сообщает пресс-служба облправительства.