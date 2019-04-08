Самарская область принимает активное участие в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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Один из нацпроектов, в котором активное участие принимает СО, «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одна из его целей-снижение смертности в ДТП в 3 раза. Немаловажным фактором здесь является анализ текущих происшествий, в том числе, со стороны Минтранса СО.Губернатор привёл в пример Московскую область, где при каждом ДТП выезжает представитель министерства, анализирует ситуацию, сверяет ее с данными особо опасных участков и при необходимости обеспечивает оперативное реагирование (ремонт, оборудование знаками и т д).По словам министра Минтранса СО Ивана Пивкина, специалист АСАДО анализирует происшествия на дорогах областного значения. Губернатор поручил обеспечить детальный анализ причин ДТП на всех дорогах СО: «Если вы каждый случай не будете исследовать, вы не добьетесь качественного результата».«У меня есть ежедневная информация о количестве ДТП. У вас она должна разбиваться по уровням, анализироваться и на ее основе должна строиться работа. Ведь за каждым происшествием стоит жизнь человека: либо буквально, либо потенциально», - отметил Дмитрий Азаров., - подчеркнул глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.