Самарская область принимает активное участие в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
8 апреля 2019 17:09
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Один из нацпроектов, в котором активное участие принимает СО, «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одна из его целей-снижение смертности в ДТП в 3 раза. Немаловажным фактором здесь является анализ текущих происшествий, в том числе, со стороны Минтранса СО.
Губернатор привёл в пример Московскую область, где при каждом ДТП выезжает представитель министерства, анализирует ситуацию, сверяет ее с данными особо опасных участков и при необходимости обеспечивает оперативное реагирование (ремонт, оборудование знаками и т д).
По словам министра Минтранса СО Ивана Пивкина, специалист АСАДО анализирует происшествия на дорогах областного значения. Губернатор поручил обеспечить детальный анализ причин ДТП на всех дорогах СО: «Если вы каждый случай не будете исследовать, вы не добьетесь качественного результата».
«У меня есть ежедневная информация о количестве ДТП. У вас она должна разбиваться по уровням, анализироваться и на ее основе должна строиться работа. Ведь за каждым происшествием стоит жизнь человека: либо буквально, либо потенциально», - отметил Дмитрий Азаров.
«Надо выстроить работу так,чтобы каждый случай вы знали. И выезжать на место нужно не только,чтобы защитить честь мундира,но не допустить потерю человеческой жизни. Наладьте работу по федеральным, муниципальным дорогам, активнее взаимодействуйте с Минздравом СО», - подчеркнул глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии
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Одна из его целей-снижение смертности в ДТП в 3 раза. Немаловажным фактором здесь является анализ текущих происшествий, в том числе, со стороны Минтранса СО. Политика региона
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