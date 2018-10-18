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Самарская область налаживает тесное сотрудничество с Узбекистаном

18 октября 2018 16:49
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Самарская область готова оказать узбекской стороне помощь по внедрению самых современных технологий в области добычи нефти и газа.
В четверг, 18 октября, в Ташкенте начал работу Первый форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Активное участие в нем принимает делегация Самарской области, которую возглавил Губернатор Дмитрий Азаров.

Объем внешнеторгового оборота между Самарской областью и Республикой за первые шесть месяцев текущего года составил 81,3 млн долларов. Межрегиональный форум – это уникальная площадка, которая дает возможность не просто укрепить отношения, но и наладить новые деловые контакты.

Самарская область в рамках выставки регионов двух государств на своем стенде представила наиболее перспективные направления сотрудничества и компании, которые заинтересованы в развитии совместного бизнеса.

Первые переговоры состоялись между Самарской областью и Хорезмским регионом Узбекистана. Стороны определили перспективные направления сотрудничества, среди которых развитие сельскохозяйственной отрасли, текстильной промышленности, кадрового потенциала и туризма.

«Мы нашли множество точек соприкосновения – от создания совместных производств, до развития туризма и открытия прямого авиасообщения. Уверен, после форума наше сотрудничество между регионами продолжится», – подчеркнул Хоким Хорезмской области Фарход Эрманов.

Также во время форума делегаты от Самарской области встретились с представителями ассоциации «Узбектекстильпром», которых заинтересовали возможности территории опережающего развития нашего региона. Они выразили желание подробнее ознакомиться с преференциями для резидентов ТОР и не исключили возможности создания совместных производств на базе узбекских предприятий в территориях опережающего развития и промышленных парках Самарской области.

Позже состоялось подписание соглашения между Самарской текстильной компанией и «Узбектекстильпромом», предполагающее создание в Самарской области оптово-распределительного центра по реализации продукции лёгкой промышленности республики Узбекистан. Это позволит реализовывать узбекскую продукцию не только в Поволжском регионе, но и далеко за его пределами.

В радиусе одной тысячи километров от Самарской области проживает более 50% населения России, что открывает новые горизонты для расширения рынков сбыта для партнеров. Кроме того, по итогам обсуждения было предложено создать рабочую группу, чтобы детально проработать механизмы взаимодействия представителей бизнес сообщества Самарской области и регионов Узбекистана.

Новые диапазоны сотрудничества открывает подписанный протокол о намерениях между Самарской и Наманганской областью. Делегация узбекского региона совсем недавно в рамках рабочей поездки в губернию наладила контакты с рядом предприятий. Особо партнеров заинтересовали компании, которые специализируются в сфере фармацевтики.

«Мы приглашаем их работать на территорию Наманганской области. У нас созданы две свободные экономические зоны, где самые благоприятные условия для ведения бизнеса, благоприятный деловой инвестиционный климат», – подчеркнул заместитель Хокима Наманганской области Улугбек Юнусов. Он выразил уверенность, что межрегиональный форум позволит расширить границы сотрудничества между регионами Узбекистана и России.

Возможные варианты совместной работы обсуждались и на встрече с руководителями нефтяных компаний двух стран. В Самарской области создан и успешно работает мощный нефтехимический комплекс. Только за прошлый год объемы разведанных запасов черного золота приросли на 30 млн тонн, открыто 10 новых месторождений.

«Мы достаточно динамично и стабильно развиваемся в этом направлении, – отметил врио первого заместителя председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. – Встреча с представителями нефтегазодобывающей отрасли Узбекистана дает нам возможность обсудить перспективы взаимодействия. Одним из направлений может стать сотрудничество в рамках проектно-изыскательской деятельности».

Самарская область готова оказать узбекской стороне помощь по внедрению самых современных технологий в области добычи нефти и газа. Уникальными наработками обладает Самарский государственный технический университет, который имеет статус опорного вуза региона. В частности, речь шла о технологии звукового воздействия на призабойную зону нефтяных продуктовых пластов. Она дает колоссальные результаты: позволяет извлекать дополнительно с одной только скважины от 5 до 10 тонн нефти в сутки.

«Наш технический университет разрабатывает технологии под нужны конкретного заказчика, исходя из конкретных условий. Мы можем изготовить и передать эту технологию для изготовления уже внутри Узбекистана», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

В свою очередь представитель нефтяной компании Узбекистана Уктам Муродов выразил готовность к совместному сотрудничеству. «Мы надеемся, что с помощью самарских научных разработок и технологий мы научимся извлечь глубинные и труднодоступные залежи нефти», – отметил Уктам Муродов.

В рамках Первого межрегионального форума России и Узбекистана состоится еще целый ряд переговоров, будут заключены соглашения о сотрудничестве. Форум продлится в течение двух дней. Ожидается, что в нем примут участие главы двух государств – Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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