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Новости /  Политика /  Политика региона  

Самарская область и Российский фонд прямых инвестиций подписали соглашение о сотрудничестве

15 февраля 2019 14:34
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Соглашение предусматривает меры по улучшению инвестиционного климата и повышению деловой активности на территории СО и привлечение в регион лучших мировых технологий и кадров.
14 февраля в Сочи на Российском инвестиционном форуме было подписано соглашение между правительством Самарской области и Российским фондом прямых инвестиций о взаимодействии при сопровождении иностранных инвестиционных проектов на территории.

Соглашение также предусматривает меры по улучшению инвестиционного климата и повышению деловой активности на территории Самарской области и привлечение в регион лучших мировых технологий и кадров.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил: «Это соглашение позволит нам иметь большее представление о потенциальных инвесторах как российских, так и зарубежных, и, в свою очередь, предлагать проекты для реализации. Мы получим фактически поддержку института развития РФ, каким является этот фонд, для продвижения своих проектов и привлечения инвесторов на территорию области».

Напомним, что РФПИ создан в 2011 году по инициативе Президента и председателя правительства Российской Федерации.

К настоящему моменту совокупный объем инвестиций в РФПИ и партнеров составил свыше 1,4 трлн. рублей при объеме долгосрочного иностранного капитала, привлеченного в совместные фонды и платформы для инвестирования в Российскую Федерацию, более 40 млрд долларов США.

С привлечением финансовых средств РФПИ в Самарской области за последние годы были открыты новые магазины «Лента» и «Магнит», кинотеатры «Каро», совместно с ПАО «Ростелеком» реализуется проект, направленный на устранение «цифрового неравенства», передает vkonline.ru
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Комментарии



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