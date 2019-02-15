Самарская область и Российский фонд прямых инвестиций подписали соглашение о сотрудничестве
15 февраля 2019 14:34
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Соглашение также предусматривает меры по улучшению инвестиционного климата и повышению деловой активности на территории Самарской области и привлечение в регион лучших мировых технологий и кадров.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил: «Это соглашение позволит нам иметь большее представление о потенциальных инвесторах как российских, так и зарубежных, и, в свою очередь, предлагать проекты для реализации. Мы получим фактически поддержку института развития РФ, каким является этот фонд, для продвижения своих проектов и привлечения инвесторов на территорию области».
Напомним, что РФПИ создан в 2011 году по инициативе Президента и председателя правительства Российской Федерации.
К настоящему моменту совокупный объем инвестиций в РФПИ и партнеров составил свыше 1,4 трлн. рублей при объеме долгосрочного иностранного капитала, привлеченного в совместные фонды и платформы для инвестирования в Российскую Федерацию, более 40 млрд долларов США.
С привлечением финансовых средств РФПИ в Самарской области за последние годы были открыты новые магазины «Лента» и «Магнит», кинотеатры «Каро», совместно с ПАО «Ростелеком» реализуется проект, направленный на устранение «цифрового неравенства», передает vkonline.ru.
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