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Самарская область и Республика Крым подписали соглашение о сотрудничестве между субъектами РФ

15 февраля 2018 17:13
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Премьер-министр Крыма отметил, что дружеские отношения с Дмитрием Азаровым сложились еще со времени его работы в Совете Федерации.
В четверг, 15 февраля, в рамках проходящего в Сочи российского инвестиционного форума врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и председатель совета министров Республики Крым Сергей Аксенов подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах между регионами на 2018-2020 годы, сообщает Волга Ньюс.

Премьер-министр Крыма отметил, что дружеские отношения с Дмитрием Азаровым сложились еще со времени его работы в Совете Федерации.

"Сегодня у нас с губернатором большие планы, у нас есть ряд новых проектов. Будем продолжать работать, но уже в новом качестве", - сказал Сергей Аксенов. Также он поблагодарил Самарскую область и лично Дмитрия Азарова за кураторство Сакского района Республики Крым: "Большая работа делается, спасибо огромное, мы чувствуем братскую помощь!"

В свою очередь, глава Самарской области поблагодарил Сергея Аксенова: "Действительно, уже не один год нас связывают товарищеские отношения. Когда-то мы ездили в Крым с лучшими практиками, которые были накоплены в регионах, теперь много новых, успешных практик уже наработано нашими коллегами в Крыму". 
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