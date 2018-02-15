Самарская область и Республика Крым подписали соглашение о сотрудничестве между субъектами РФ

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Премьер-министр Крыма отметил, что дружеские отношения с Дмитрием Азаровым сложились еще со времени его работы в Совете Федерации."Сегодня у нас с губернатором большие планы, у нас есть ряд новых проектов. Будем продолжать работать, но уже в новом качестве", - сказал Сергей Аксенов. Также он поблагодарил Самарскую область и лично Дмитрия Азарова за кураторство Сакского района Республики Крым: "Большая работа делается, спасибо огромное, мы чувствуем братскую помощь!"В свою очередь, глава Самарской области поблагодарил Сергея Аксенова: "Действительно, уже не один год нас связывают товарищеские отношения. Когда-то мы ездили в Крым с лучшими практиками, которые были накоплены в регионах, теперь много новых, успешных практик уже наработано нашими коллегами в Крыму".